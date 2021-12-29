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Evinde merdivenden düşüp öldü

DHA

Evinde merdivenden düşüp öldü


Nabi YAZICI/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde Seyfi Şahin (66), yalnız yaşadığı evinde merdivenden düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Şahin'in yakın zamanda eşini kanserden kaybettiği öğrenildi. 
Olay, öğleden sonra, Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi Bozkurt Sokak´ta meydana geldi. Bir süre önce eşini kanserden kaybetmesi nedeniyle yalnız yaşayan Seyfi Şahin´den dün akşamdan beri haber alamayan yakınları, bugün eve geldi. İçeri giren yakınları, Şahin´i yerde hareketsiz yatarken görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve gelen sağlık ekibi, Şahin´in yaşamını yitirdiğini belirledi. Emekli Seyfi Şahin´in, evinde merdivenden düştüğü sırada başını çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirtilirken, polis de incelemede bulundu. Seyfi Şahin´in cansız bedeni, morga götürülürken, ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2021-12-29 17:39:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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