Çayırova'da kadınlara yer tahsis edildi

Çayırova Belediyesi, ilçede yaşayan kadınların el işi ürünlerini semt pazarında satıp aile bütçesine katkı sunmaları için yer tahsis etti.

Çayırova Belediyesi, kadınların el emeğiyle hazırladığı el işi ürünlerini pazarda satmaları için satış noktası oluşturdu.

Çayırova Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğinde gerçekleşen projede, kadınlar el emekleriyle ürettikleri ürünleri Yenimahalle’de kurulan çarşamba pazarı girişine açılan tezgahta satışa çıkardı. Kadınlar kendilerine ücretsiz olarak ayrılan noktada el emeği göz nuru ürünlerini satarak, ev ekonomilerine destek olacak. Ev hanımlarını sosyal ve iş hayatına katacak projeye pilot bölge olarak belirlenen çarşamba pazarı her hafta ev sahipliği yapacak. Uygulama ilerleyen zamanlarda diğer pazarlarda da yaygınlaşacak.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, el işi ürünleri satış noktasını ziyaret etti. Başkan Çiftçi, sergideki ürünleri incelerken, el emeği göz nuru ürünlerden satın alarak kadınlara destek oldu.

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