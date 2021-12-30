Covid-19 aşısı yaptıracaklara 'alkol' uyarısı



Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Emel Azak Karali, yeni yıla girmeden önce Covid-19 aşısı yaptıracak kişilere aşı sürecinde alkol tüketmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Aşının etkinliğinin azalabileceğini belirten Karali, "En azından bir 24 saat alkol tüketmemeye dikkat etmemiz iyi olabilir" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Karali, aşı olduktan sonra alkol tüketilmemesinin uygun olacağını belirterek, "Alkol tüketimi ile ilgili süre bazında çok net çizilmiş sınırlar yok ama yan etkilerini karıştırabileceği, etkinliğinde belki bir azalma olabileceği konusunda uyarılar var. Aşıyla birlikte kısa dönem içerisinde alkol tüketilmemesi noktasında biraz dikkatli davranırsak, iyi olabilir. En azından bir 24 saat alkol tüketmemeye dikkat etmemiz iyi olabilir" diye konuştu.

`DELTA'YA GÖRE BULAŞICILIK 2 KAT FAZLA'

'Omicron' varyantına karşı en güçlü silahın da aşı ve tedbir olduğunu hatırlatan Dr. Karali, "'Omicron' bulaşıcılığı çok daha fazla. 'Delta' varyantının da bulaşıcı olduğunu konuşuyorduk. Daha önceki varyantlarda bir kişinin bulaştırdığı kişi sayısı 2 ile sınırlıyken, 'Delta' varyantında bu sayı 4'e çıkmıştı. 'Omicron' varyantında ise bunun çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Bizim de 16 binlerden 32 binlere çıkmamız; bu 'Omicron' varyantının bir yansıması olabilir. Çok kısa süre içerisinde biz de bu dalganın içerisinde olacağız. 'Delta'ya göre, buradaki bulaştırıcılık 2 kat daha fazla gibi görünüyor. Bu nedenle herkesin aşılarını tam olarak yaptırması gerekiyor" dedi.

Aşıyla 'Omicron' varyantının daha hafif geçtiğini dile getiren Dr. Karali, "Koronavirüsün şu anki mutasyonları; 'Delta' ya da 'Omicron' varyantı, biraz gribi taklit eder nitelikte. Bunun asıl nedeni; kişilerin ya aşı olmuş olması ya da daha önce enfekte olmuş olması. Daha önce enfekte olanlar da 'Omicron'a enfekte olabiliyor, aşı olmuş olanlar da enfekte olabilir fakat güzel olan yanı şu ki var olan aşılar gerçekten bu hastalığın daha hafif geçmesinde etkin" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-12-30 10:59:10



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