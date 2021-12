12 yıldır burada bekliyorlar Otopark değil, motosiklet mezarlığı "Motosiklet sahipleri yeter ki araçlarının eksiklerini giderip, trafiğe çıkış belgelerini alarak gelsinler. Otopark ücretinin tamamını almayacağız" "Ücret örneğin 3 bin TL ise biz bu motosikletlerden bin - bin 500 TL almaya bile razıyız. Yeter ki bu motosikletler buradan çıkarılsın ve ekonomiye kazandırılsın"

Kocaeli'de her gün onlarca aracın çekildiği yediemin otoparkı adeta motosiklet çöplüğüne döndü. 2009 yılından bu yana yediemin otoparkında bekleyen yaklaşık 2 bin motosiklet, zaman içerisinde hem değer kaybetti hem de çürümeye yüz tuttu.

Trafikten men edilen, herhangi bir ceza sebebiyle otoparka çekilen araçlar, yıllardır çürümeye yüz tutmuş halde bekliyor. Kocaeli'deki yediemin otoparkında da binlerce motosiklet terk edildi. 2009 yılından bu yana sahibini bekleyen motosikletler, yıllar içerisinde hem değer kaybetti hem de çürümeye yüz tuttu.



"Burada milli servet yatmakta"

2009 yılından bu yana yediemin otopark işletmeciliği yaptığını söyleyen Murathan Bostan, "Faaliyete başladığımız günden bugüne otoparkımızda bulunan motosiklet sayısı bin 500'ü aşmış durumda. Bu durumdan biz yediemin otopark işletmecileri olarak şikayetçiyiz. Vatandaşlara kazandıramadığımız gibi devletimizde bu araçlardan hiçbir şekilde gelir elde edemiyor. Burada milli servet yatmakta, gelen motosiklet otoparkımıza bırakılıp terk edilmiş durumda. Motosiklet sahipleri motosikletinin peşine düşmüyor. Bu motosiklet bizimde yerimizi işgal ediyor. Bu durumun bir an önce bir açıklığa kavuşması gerekiyor. Ayrıca bu araçlar bizim otoparkımıza trafik ekipleri tarafından bağlanırken 6 ay sonunda satışa çıkarılabilecek şekilde men ediliyor. Bunlar men tutaklarında yazılmış ve beyan edilmiştir" ifadelerini kullandı.



"Her gün yaklaşık 10 motosiklet buraya atılıyor"

Her gün yaklaşık 10 adet motosikletin çekilip yediemin otoparkına konulduğunu kaydeden Bostan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu araçlar piyasaya kazandırılırsa, tamirci tamirciliğini yapıp para kazanacak, devlet vergisini alıp gelir elde edecek, akaryakıt istasyonları benzinden parasını kazanacak yani herkes bu araçlardan bir şekilde kar elde edecek. Fakat bu araçlar buraya terk edilip bırakıldığı için hiçbir şekilde kimse gelir elde edemiyor. Ne ben otopark paramı alabiliyorum, ne otoparkımda yer kalıyor. Her gün yaklaşık 10 adet motosiklet çekilip buraya atılıyor. Otopark ücretinin güncel tarifeye göre günlüğü 5 buçuk TL. Bu fiyat 30 günden sonra yarı fiyata düşüyor. Bir yıl otoparkta bağlı kalmış motosikletin 1 yıllık otopark getirisi yaklaşık bin 500 2 bin TL civarında. Ama araç sahipleri hiçbir şekilde araçlarının peşine düşmediği için bizde paramızı alamıyoruz. 2009’dan yılından beri otoparkımızda bekleyen motosikletler var. Bu motosikletler dışarda olduğu için yağmur suyu alıyor ve çürüyor. Çürüdüğü için değer kaybediyor. Bizim otoparkımıza bağlandığı zaman bir motosikletin değeri 5 bin lira ise araç sahibi onu buradan çıkartana kadar değeri bin 500 2 bin liraya kadar düşüyor. Araç sahipleri ise otopark ücreti motosikletin fiyatını geçtiği için motosikletini çözdürmüyor. Motosikletler burada yattığı sürece vergisi de işliyor. Trafikten men edildiği için vergi işlemiyor diye bir şey yok. Muayene ücretleri, aylık faizleri, yıllık vergileri üstüne koyuyor. Bir motosikletin bir yıllık burada yatma ücreti vergisiyle birlikte 33 bin 500 TL’yi buluyor"



"Yeter ki buradan alsınlar"

Bostan, motosikletlerin yedieminden çıkartılarak ekonomiye kazandırılmasını talep ederek, "Biz otopark işletmecileri olarak şöyle bir karar almış bulunmaktayız; motosiklet sahipleri yeter ki araçlarının eksiklerini giderip, trafiğe çıkış belgelerini alarak gelsinler. Otopark ücretinin tamamını almayacağız. Tuttuğu ücret, örneğin 3 bin TL ise biz bu motosikletlerden bin bin 500 TL almaya bile razıyız. Yeter ki bu motosikletler buradan çıkarılsın ve ekonomiye kazandırılsın" dedi.

