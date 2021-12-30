12 yıldır burada bekliyorlar Otopark değil, motosiklet mezarlığı "Motosiklet sahipleri yeter ki araçlarının eksiklerini giderip, trafiğe çıkış belgelerini alarak gelsinler. Otopark ücretinin tamamını almayacağız" "Ücret örneğin 3 bin TL ise biz bu motosikletlerden bin - bin 500 TL almaya bile razıyız. Yeter ki bu motosikletler buradan çıkarılsın ve ekonomiye kazandırılsın"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

12 yıldır burada bekliyorlar Otopark değil, motosiklet mezarlığı "Motosiklet sahipleri yeter ki araçlarının eksiklerini giderip, trafiğe çıkış belgelerini alarak gelsinler. Otopark ücretinin tamamını almayacağız" "Ücret örneğin 3 bin TL ise biz bu motosikletlerden bin - bin 500 TL almaya bile razıyız. Yeter ki bu motosikletler buradan çıkarılsın ve ekonomiye kazandırılsın"

İHA

12 yıldır burada bekliyorlar Otopark değil, motosiklet mezarlığı "Motosiklet sahipleri yeter ki araçlarının eksiklerini giderip, trafiğe çıkış belgelerini alarak gelsinler. Otopark ücretinin tamamını almayacağız" "Ücret örneğin 3 bin TL ise biz bu motosikletlerden bin - bin 500 TL almaya bile razıyız. Yeter ki bu motosikletler buradan çıkarılsın ve ekonomiye kazandırılsın"

Kocaeli'de her gün onlarca aracın çekildiği yediemin otoparkı adeta motosiklet çöplüğüne döndü. 2009 yılından bu yana yediemin otoparkında bekleyen yaklaşık 2 bin motosiklet, zaman içerisinde hem değer kaybetti hem de çürümeye yüz tuttu.
Trafikten men edilen, herhangi bir ceza sebebiyle otoparka çekilen araçlar, yıllardır çürümeye yüz tutmuş halde bekliyor. Kocaeli'deki yediemin otoparkında da binlerce motosiklet terk edildi. 2009 yılından bu yana sahibini bekleyen motosikletler, yıllar içerisinde hem değer kaybetti hem de çürümeye yüz tuttu.

"Burada milli servet yatmakta"
2009 yılından bu yana yediemin otopark işletmeciliği yaptığını söyleyen Murathan Bostan, "Faaliyete başladığımız günden bugüne otoparkımızda bulunan motosiklet sayısı bin 500'ü aşmış durumda. Bu durumdan biz yediemin otopark işletmecileri olarak şikayetçiyiz. Vatandaşlara kazandıramadığımız gibi devletimizde bu araçlardan hiçbir şekilde gelir elde edemiyor. Burada milli servet yatmakta, gelen motosiklet otoparkımıza bırakılıp terk edilmiş durumda. Motosiklet sahipleri motosikletinin peşine düşmüyor. Bu motosiklet bizimde yerimizi işgal ediyor. Bu durumun bir an önce bir açıklığa kavuşması gerekiyor. Ayrıca bu araçlar bizim otoparkımıza trafik ekipleri tarafından bağlanırken 6 ay sonunda satışa çıkarılabilecek şekilde men ediliyor. Bunlar men tutaklarında yazılmış ve beyan edilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Her gün yaklaşık 10 motosiklet buraya atılıyor"
Her gün yaklaşık 10 adet motosikletin çekilip yediemin otoparkına konulduğunu kaydeden Bostan, şu ifadeleri kullandı:
"Bu araçlar piyasaya kazandırılırsa, tamirci tamirciliğini yapıp para kazanacak, devlet vergisini alıp gelir elde edecek, akaryakıt istasyonları benzinden parasını kazanacak yani herkes bu araçlardan bir şekilde kar elde edecek. Fakat bu araçlar buraya terk edilip bırakıldığı için hiçbir şekilde kimse gelir elde edemiyor. Ne ben otopark paramı alabiliyorum, ne otoparkımda yer kalıyor. Her gün yaklaşık 10 adet motosiklet çekilip buraya atılıyor. Otopark ücretinin güncel tarifeye göre günlüğü 5 buçuk TL. Bu fiyat 30 günden sonra yarı fiyata düşüyor. Bir yıl otoparkta bağlı kalmış motosikletin 1 yıllık otopark getirisi yaklaşık bin 500 2 bin TL civarında. Ama araç sahipleri hiçbir şekilde araçlarının peşine düşmediği için bizde paramızı alamıyoruz. 2009’dan yılından beri otoparkımızda bekleyen motosikletler var. Bu motosikletler dışarda olduğu için yağmur suyu alıyor ve çürüyor. Çürüdüğü için değer kaybediyor. Bizim otoparkımıza bağlandığı zaman bir motosikletin değeri 5 bin lira ise araç sahibi onu buradan çıkartana kadar değeri bin 500 2 bin liraya kadar düşüyor. Araç sahipleri ise otopark ücreti motosikletin fiyatını geçtiği için motosikletini çözdürmüyor. Motosikletler burada yattığı sürece vergisi de işliyor. Trafikten men edildiği için vergi işlemiyor diye bir şey yok. Muayene ücretleri, aylık faizleri, yıllık vergileri üstüne koyuyor. Bir motosikletin bir yıllık burada yatma ücreti vergisiyle birlikte 33 bin 500 TL’yi buluyor"

"Yeter ki buradan alsınlar"
Bostan, motosikletlerin yedieminden çıkartılarak ekonomiye kazandırılmasını talep ederek, "Biz otopark işletmecileri olarak şöyle bir karar almış bulunmaktayız; motosiklet sahipleri yeter ki araçlarının eksiklerini giderip, trafiğe çıkış belgelerini alarak gelsinler. Otopark ücretinin tamamını almayacağız. Tuttuğu ücret, örneğin 3 bin TL ise biz bu motosikletlerden bin bin 500 TL almaya bile razıyız. Yeter ki bu motosikletler buradan çıkarılsın ve ekonomiye kazandırılsın" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Covid-19 aşısı yaptıracaklara 'alkol' uyarısı
YEREL HABERLER Covid-19 aşısı yaptıracaklara 'alkol' uyarısı
Çayırova'da kadınlara yer tahsis edildi
YEREL HABERLER Çayırova'da kadınlara yer tahsis edildi
Fidanlar Alaaddin öğretmen için dikildi
YEREL HABERLER Fidanlar Alaaddin öğretmen için dikildi
Damlar Vadisi Millet Bahçesine aromatik bitkiler dikildi
YEREL HABERLER Damlar Vadisi Millet Bahçesine aromatik bitkiler ...
Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kaza: 2 yaralı
Beyaz Kalpler, bronz madalya ile döndü
YEREL HABERLER Beyaz Kalpler, bronz madalya ile döndü
Başkan Kocaman, çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kocaman, çalışmaları yerinde inceledi
Evinde merdivenden düşüp öldü
YEREL HABERLER Evinde merdivenden düşüp öldü
Fren yerine gaza basınca iki dükkana girdi
YEREL HABERLER Fren yerine gaza basınca iki dükkana girdi
Çalıştığı iş yerinde hayatını kaybeden işçi toprağa verildi
YEREL HABERLER Çalıştığı iş yerinde hayatını kaybeden işçi toprağa ...
Darıca'nin ilk kapalı pazar yeri açılışa hazır
YEREL HABERLER Darıca'nin ilk kapalı pazar yeri açılışa hazır
Başkan Aygün Derince’deki projeleri yerinde inceliyor
YEREL HABERLER Başkan Aygün Derince’deki projeleri yerinde inceliyor
Çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi
YEREL HABERLER Çölyak hastalarına glutensiz gıda paketi
Başiskele’de çocuklara ücretsiz tiyatro gösterimi
YEREL HABERLER Başiskele’de çocuklara ücretsiz tiyatro gösterimi
Uzaklaştırması olan eşinden habersiz eşya almaya gittiği evde öldürüldü Önce boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, sonra canına kıydı
YEREL HABERLER Uzaklaştırması olan eşinden habersiz eşya almaya ...
Eşyalarını almak için eve gelen eşini öldürüp intihar etti/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Eşyalarını almak için eve gelen eşini öldürüp intihar ...
Eşyalarını almak için eve gelen eşini öldürüp intihar etti
YEREL HABERLER Eşyalarını almak için eve gelen eşini öldürüp intihar ...
2 yıl arayla iki cinayet işleyen zanlıya müebbet hapis
YEREL HABERLER 2 yıl arayla iki cinayet işleyen zanlıya müebbet ...
Teknolojiden uzaklaşma alanı olacak Şehri 7 gün 24 saat yaşatmayı amaçlayan proje tanıtıldı
YEREL HABERLER Teknolojiden uzaklaşma alanı olacak Şehri 7 gün 24 ...
Yaralı bulunan su tavuğu koruma altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan su tavuğu koruma altına alındı
Kuyumculara bir torba dolusu sahte altın alyans satmaya çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER Kuyumculara bir torba dolusu sahte altın alyans ...
Kadın kuryeyi darp eden 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kadın kuryeyi darp eden 3 şüpheli yakalandı
Başkan Büyükgöz mahalle ziyaretlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz mahalle ziyaretlerine devam ediyor
Yaş pasta kursiyerlerinden çocuklara doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Yaş pasta kursiyerlerinden çocuklara doğum günü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.