30 metre derinlikten vadiye düşen Boncuk'a kurtarma operasyonu

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ormanlık alanda 30 metre derinliğindeki vadiye düşen Boncuk isimli köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kurtarıldı.

Olay, Kandıra ilçesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'Boncuk' ismini verdiği köpeği 30 metre derinliğindeki vadiye düşen vatandaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ormanlık alana ulaşan itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Kendi güvenlik önlemlerini alarak hayvanın düştüğü vadiye inen ekipler, köpeği kurtararak sahibine teslim etti.

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