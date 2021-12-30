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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Darıca'da zabıta ekiplerinden yılbaşı denetimi

İHA

Darıca'da zabıta ekiplerinden yılbaşı denetimi

Darıca Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi ilçe genelinde market, manav, pastane ve kuruyemiş satışı yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.
Vatandaşların hijyenik ve sağlık koşullarına uygun tüketim yapabilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, yaklaşan yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, ilçe genelinde hizmet veren market, manav, pastane ve kuruyemiş satışı yapan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi. Özellikle gıdaların tazelikleri, ambalajları, imal ve son kullanma tarihlerini gözden geçiren ekipler, işletmecilere uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verirken, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi konusunda da çalışanları uyardı. İlçedeki denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Asıl amacımız Darıcalı vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak ve sağlığını korumak. Rutin olarak yaptığımız denetimleri yeni yıl öncesi daha da artırdık. Vatandaşımızın huzurunu ve sağlığını tehdit edecek unsurlar konusunda ekiplerimiz gerekli incelemeleri sürdürmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

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