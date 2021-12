Minikler fahri gıda denetçisi oldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde anasınıfı öğrencilerinin gıda konusunda bilinçlenmelerini sağlayacak eğitimler verildi. Eğitimin ardından miniklerin her biri 'fahri gıda denetçisi' ilan edildi.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Safalı, Çerçili ve Özbey mahallelerinde anasınıfı öğrencilerine gıda üzerine eğitimler verildi. Eğitimin içerisinde gıda alınırken dikkat edilmesi gereken hususlar, bilinçli gıda tüketimi, güvenilir gıda ve gıda israfı gibi konulara yer verildi. Çeşitli animasyonlar eşliğinde gerçekleştirilen eğitimin sonunda miniklerin her biri birer fahri gıda denetçisi ilan edildi.

Eğitimin verilmesinde önemli katkılarda bulunan Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ercan Aydın, "Gıda yaşamsal bir ihtiyaçtır, sağlıklı yaşam şartlarından biri sağlıklı gıda tüketmektir. Sağlıklı gıdaya ulaşmak her insanın en doğal hakkıdır. Biz ilçe müdürlüğümüz olarak tüm gıda işletmelerimizi hassasiyetle denetliyoruz. Yine de en iyi denetçi bilinçli tüketicidir. Gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizle geleceğimiz olan çocuklarımızın israftan uzak bilinçli birer tüketiciler olmalarını hedefliyoruz" dedi.

