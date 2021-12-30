Kadına karşı şiddetin önüne bu toplantılarla geçilecek

Gebze ilçesinde kadına karşı şiddetin önlenebilmesi için ‘KADES’ , ‘KETEM’ , ‘ŞÖNİM’, ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ ve ‘Aile İçerisindeki Huzur ve Hukuk’ konularında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Kocaeli’nin her ilçesinde kadına karşı şiddetin önlenebilmesi için kadınlara yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek. Vali Seddar Yavuz’un öncülüğünde başlatılan ve koordinatörlüğünü eşi Selda Yavuz’un üstlendiği toplantıların ilki, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen programa, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in eşi Nuray Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün eşi Güler Büyükgöz, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay’ın eşi Ayşe Kuruçay, muhtar eşleri, kadın muhtarlar ve çok sayıda kadın katıldı.

Kadınlara yönelik şiddetin önüne geçilmeyi, kadınları bilinmeyenler hakkında bilgilendirerek farkındalık oluşturmayı, son yıllarda artan aile içi şiddet olaylarını engellemeyi ve kadınları bilinçlendirmeyi amaçlayan program, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda ilk olarak Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün eşi Güler Büyükgöz ve Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’in eşi Nuray Güler açılış ve selamlama konuşmalarını yaparak, böylesine yararlı bir etkinliği başlattıkları için programın koordinatörü Selda Yavuz’a teşekkürlerini iletti.

Davete katılan kadınlara teşekkürlerini sunarak konuşmasına başlayan Selda Yavuz ise “Bugün buradan sizlerle birlikte startını verdiğimiz bu buluşma valimizin himayelerinde ve benim koordinatörlüğümde yapmış olduğumuz bir bilgilendirme toplantısının ilkidir. 5 ana başlıktan oluşan bu bilgilendirme toplantılarımızı uygun zaman dilimleri içerisinde diğer ilçelerimize de yayarak, bütün kadınlarımızı bilgilendirmek istiyoruz. Programımızın içeriğinde İçişleri Bakanlığımızın projesi olan ‘KADES’ ve ‘En İyi Narkotik Polis Anne’, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın projesi olan ‘ŞÖNİM’, Sağlık Bakanlığımızın projesi olan ‘KETEM’ ve Kocaeli İl Müftülüğümüzün projesi olan ‘Aile İçerisindeki Huzur ve Hukuk’ projeleri hakkında bilgilendirme yapacağız” dedi.

Konuşmaların ardından ilk olarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlisinin Uyuşturucu İle Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ve En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi hakkında yaptığı bilgilendirmelerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli personel tarafından Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulaması tanıtılarak, bilgiler verdi. Daha sonra Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ŞÖNİM sorumlusu Tuğba Uğur; şiddet, şiddet türleri, şiddet döngüsü, sığınma evleri, şiddet mağdurları, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Toplantının devamında ise İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Birim Sorumlusu Dr. Merve Arslan’ın Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) sunumu ve İl Müftülüğü personeli tarafından ‘Aile İçerisindeki Huzur ve Hukuk’ projesi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

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