KTO aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi

Körfez Ticaret Odası aralık ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Güngör Ayhan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı devamında ise yılda iki kez gerçekleştirilen Komite Müşterek Toplantısına devam edildi.

İl ve ilçe protokolünün katılım gösterdiği toplantıda konuşan Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk "Paydaşlarımızın görüş ve talepleri çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi daha nitelikli hale getiriyor, bu geri bildirimleri alarak daha katma değerli işler üretiyoruz" dedi.

Tacir ve tüccarın her zaman taleplerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırdıklarını belirten Öztürk, "Öngörülebilir ve sabitleşmiş bir kur ve piyasa için istikrarın sağlanması yolunda alınan tedbirlerin başarıyla devam etmesini diliyoruz" diye konuştu.

Sunumlar yapıldı

Mecliste, yıl boyunca Körfez Ticaret Odası tarafından yapılan faaliyetler oda üyeleri tarafından sunuldu. Oda Genel Sekreteri Berat Nas, yıl boyunca yapılan faaliyetler ve verilen hizmetler hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Uykun, 13. Meslek Komitesi adına gerçekleştirilen faaliyetlerin sunumunu yaptı. İnşaat alanında faaliyet gösteren komiteler adına 15. Meslek Komitesi Başkanı Ayşe Hacet Aşar da yıl boyunca yapılan çalışmaları aktardı. Körfez Ticaret Odası’nın aktif organlarından biri olan kadın girişimciler grubunun yaptığı çalışmaları ise Kocaeli Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Fatoş Durak üyelere sunumunu gerçekleştirdi. Genç girişimciler grubu adına icra kurulu üyesi Yunus Coşkun yapılan çalışmaların detaylarını sundu.

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