Büyükşehirin üstyapı raporu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2021 yılında birçok üstyapı projesi hayata geçirildi.

Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak, şehirlerarası, uluslararası yolcu ve lojistik taşımacılığının önemli güzergahlarından biri olan kentteki trafik yoğunluğuna çözüm getirecek projeler, 2021 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi ya da yapımına başlandı. İşte Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ya da tamamlanma aşamasında olan üstyapı yatırımları ve projeler;



Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı

Şehirlerarası yolcu ve lojistik taşımacılığının önemli güzergahlarından olan D130 Karayolunun Karamürsel geçişine, Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı yapıldı. Karamürsel Kent Meydanında yapılan köprülü kavşak ile şehir içi bütünlük kazanırken trafik ışıkları nedeniyle oluşan yoğunluk ortadan kaldırıldı.



Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yeni yol

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne ulaşımı kolaylaştıracak 680 metre uzunlukta yol ve betonarme köprü tamamlanarak trafiğe açıldı. Yol çizgileri çizilen, sinyalizasyon ve trafik işaret ve tabela çalışmaları tamamlanan yeni yol araç trafiğine açıldı. Araçların güvenliği için sinyalizasyon ve trafik işaretleri montajı yapıldı. Asfalt serimi yapılan yolda aydınlatma direkleri dikimi yapıldı. 1.170 ton asfalt serimi yapılan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi yolu ile vatandaşların hastaneye ulaşımları kolay, konforlu ve güvenli bir hale geldi.



Emniyet müdürlüğü çevre yolları ve otoparkı

Başiskele D130 Karayolunun Yeni Gölcük Yolu üzerinde, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının 3 kilometrelik yan yolları ve 14 bin metrekarelik otoparkı da Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapıldı.



Gölcük Kavaklı Sahil Caddesi

Gölcük Kavaklı Sahil Caddesi de yenilendi. 1 kilometrelik cadde dekoratif aydınlatmalar, yürüyüş ve bisiklet yoluyla ışıl ışıl, vatandaşların nefes alacağı bir yer oldu. Gölcük Kavaklı Caddesi 12 metre genişliğinde vatandaşların yürüyüş yapabildiği, bisiklet sürebildiği ferah ve aydınlık bir hale geldi. 8 metre genişliğindeki Gölcük Kavaklı Caddesi, 12 metre genişliğe çıkartıldı. Caddenin 500 metrelik kısmında yağmur suyu alt yapısı yenilendi. 8 metre genişliğe sahip cadde gidiş, geliş ve park şeritleriyle birlikte 12 metre genişliğe çıkarıldı. Baskı beton kaldırım yapılan cadde, kaldırım ve bisiklet yolu ile birlikte 20 metre platform genişliğine sahip. 2,5 metre genişliğinde 2 bin 250 metrekare bisiklet yolu yapılan Kavaklı Caddesi’nde 6 bin metrekare baskı beton kaldırım yapıldı.



Kandıra sapağı kavşak düzenlemesi

Büyükşehir Belediyesi, İzmit trafiğinin en önemli ve yoğun noktalarından Kandıra sapağında kavşak düzenleme çalışmasını tamamladı. Kandıra sapağında, trafik işaretleri levhaları montajı ve sinyalizasyon yapıldı. Dönel kavşak ve sinyalizasyon sistemi kaldırıldı. Böylece trafik daha akıcı bir hale getirildi. Şerit sayıları arttırıldı ve D100’e bağlantı kolaylaştırıldı.



İzmit Çarşıbaşı Caddesi

Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Karadenizliler Mahallesi Çarşıbaşı Caddesi’nden başlayarak Durhasan, Kozluca, Balören, Sultaniye, Solaklar, Eseler ve Bayraktar gibi bölgedeki köylere güvenli, kolay ve konforlu ulaşımı sağlayacak 4.5 kilometrelik 3 şeritli yol yapıldı. Çarşıbaşı Caddesi’nde, civardaki köylere ulaşımı daha sağlıklı ve konforlu bir şekilde sağlayacak üstyapı çalışmalarıyla 4.5 kilometrelik yola 90 bin ton asfalt serimi yapıldı. 4.5 kilometrelik 10,5 metre genişliğinde yol 2 çıkış bir iniş şeridi olmak üzere 3 şeritli hale getirildi.



Körfez Denizciler Caddesi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Mimar Sinan Mahallesi Denizciler Caddesi’nde altyapı ve üstyapı çalışmaları yapıldı. 1 kilometrelik Denizciler Caddesi’nde yağmur suyu drenaj hattını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, caddenin 500 metresine 1 metre çapında yağmur suyu drenaj hattı döşedi. 1 kilometrelik Denizciler Caddesi için 3 bin ton asfalt, 4 bin ton plent mix temel serimi yapıldı. 5 bin metrekare yaya kaldırımı yapılan asfalt çizgilerinin çizilmesiyle Denizciler Caddesi yeni bir çehreye kavuştu.



Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi

Başiskele Belediyesi önünde bulunan Selahattin Eyyübi Caddesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanarak Başiskele ilçesine prestijli bir cadde kazandırıldı. Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesinde 3 bin ton asfalt serimi yapıldı. Cadde 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli hale getirildi. Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesinin 650 metrelik kısmında altyapı deplasesi ile betonarme kutu menfez yapımı ile caddede su baskınları yaşanmasının önüne geçildi. Kutu menfez şeklinde olan altyapıda bir iş makinası çalışabilecek ve menfezin temizliğini yapabilecek büyüklükte.



Başiskele Beyoğlu ve Kirazlıbahçe Caddesi

Başiskele ilçesi Beyoğlu ve Kirazlıbahçe caddelerinin üstyapısını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, her iki caddede de yağmur suyu hattı imalatı, kaldırım ve asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Başiskele Yeniköy Mahallesi Kirazlıbahçe ve Beyoğlu caddelerini birbirine bağlayan kullanım ömrünü tamamlayarak yıkılan Değirmendere Köprüsü yerine dört şeritli yeni köprü yapan Büyükşehir Belediyesi, yayaların ve araçların erişim ve hareketliliğini merkeze alan karayolu altyapısı kuruyor.



Karamürsel İnönü ve Atatürk caddeleri

Karamürsel İnönü ve Atatürk caddelerinde, İSU tarafından yapılan altyapı çalışmaları ardından Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri tarafından yapılan asfaltlama ve kaldırım yapımı çalışmaları tamamlandı. 300 metre uzunluğundaki İnönü Caddesi’nde asfaltlama çalışması ve granit plaktaşı kaldırım yapımı çalışmaları da tamamlandı. Kaldırımları genişletilen caddenin sağlı sollu her iki tarafı da granit plaktaşı kaldırım imalatı yapıldı. 350 metre uzunluktaki Atatürk Caddesinde asfaltlama yapıldı. Granit bordür ve plaktaşı ile kaldırımları yapılan cadde de alt ve üstyapı baştan aşağı yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.



Üniversite yolunda yaya üst geçidi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Üniversitesi Yurtlar Bölgesinde kalan öğrencilerin Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarında bulunan duraklara erişimini kolaylaştırmak amacıyla yaya üst geçidi yapıldı. Kocaeli Üniversitesi yurtlar bölgesinde kalan öğrencilerin Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarında bulunan duraklara erişimini güvenli ve kolay bir şekilde ulaşımlarını sağlayacak çelik yaya üst geçidi, 38 metre uzunlukta 3 metre genişlikte yapıldı.



İzmit Çocuk Trafik Eğitim Parkı

İzmit Güney Terminali yanında bulunan 17 bin 473 metrekarelik alanda, 712 yaş arası çocukların trafik kültürünü benimseyeceği Çocuk Trafik Eğitim Parkı tamamlandı. 712 yaş arası çocukların trafik eğitimi alabileceği Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda bisiklet ve yaya yolları, trafik ışık ve levhaları, sinyalize ve dönel kavşaklar, mini yaya üstgeçit ve tren yolu geçitleri bulunuyor. Öğrencilerin pratik ve teorik eğitim alacağı 6 bin 600 metrekare sürüş parkuru ve otopark alanına asfalt serimi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapıldı. Ayrıca parkın çevre düzenlemesi ile idari binası Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldı.



Kongre Merkezi üst geçidi

Tramvay durağından inen vatandaşların Kongre Merkezi’ne ve Sekapark alanına geçebilmeleri için yapılan üstgeçit, 63 metre uzunluğunda ve 3,5 metre genişliğinde. Eğitim Kampüsü yaya üst geçidi ise 45 metre uzunluğunda 3,5 genişliğe sahip her iki üst geçitte de engelli ve 65 yaş üstü yayaların kullanması için 2 adet asansör bulunuyor



Kuruçeşme tramvay hattı

Plajyolu Kuruçeşme arasında yapımına devam edilen tramvay hattı Plajyolu durağından Kuruçeşme kavşağına doğru D100 üzerinden 332 metre çelik tramvay köprüsü ile geçecek. Toplamda 812 metre çift hat tramvay hattı, 1 adet istasyon ve 2 adet yaya köprüsü yapım çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Mevcutta bulunan D100 İstanbul yönüne gidiş İzmit batı gişeler bölgesi yazıhaneler mevkinden bağlantı sağlanması için yeni yol yapıldı. Kuruçeşme kavşağı yeniden düzenlendi. Hattın enerjisini sağlamak için 1 adet trafo merkezi kurulacak.



Körfez İlimtepe Bağlantı Yolu 1. etap

Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi’nden başlayarak İlimtepe Mahallesine giden 5,2 kilometrelik yolun 1. etap çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. 1. etap kapsamında Anadolu Döküm Kavşağından başlayan yol, TEM üzerinden 128,7 metre açıklıklı bir adet geçiş köprüsü ile geçilerek Yunus Emre Caddesi’ne bağlanacak. D100 Yeni Yalı Mahallesi’nden başlayan yol, Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallelerinden geçecek. Yolun güneyden kuzeye doğru geçebilmesi için bir adet geçiş köprüsü yapılacak. Bin 120 metre uzunluğa sahip duble yol olan 1.etap kapsamında 800 metre dere ıslahı ve geçiş menfezlerinin yapıldı.



Başyiğit Caddesi ile kanal Yoluna yeni köprü

Büyükşehir Belediyesi tarafından Başiskele ilçesi Başyiğit Caddesi ile Kanal Yolu caddelerini birbirine bağlayacak yeni yol yapımı çalışmaları kapsamında betonarme köprünün ayak imalatları tamamlandı. 45 adet fore kazığın çakıldığı betonarme köprünün bağlantı sağladığı Kanal Yolu Caddesinde binder asfalt serimi yapıldı. 245 metre uzunluğunda Kiraz Deresi ıslah çalışmaları kapsamında taş duvar ve taş pere imalatları tamamlandı. Proje kapsamında, 20 bin 900 metreküp kazı, 7 bin 500 metreküpte dolgu çalışması yapıldı. Kiraz Deresi üzerinde dere ıslahı çalışmaları kapsamında 2 bin 155 metrekare harçlı pere, taş duvar, betonarme dere tabanı imalatları yapıldı. 3 bin 490 ton Pilent Miks Temel, 2 bin 425 ton da binder ve aşınma asfalt serimi yapılacak yeni yol, Başiskele Kanal Yolu Caddesi İle Başyiğit Caddesi arasında ulaşımı kolaylaştıracak alternatif bir güzergah olacak.



Gebze TEM Otoyolu köprüleri bağlantı yolları

Büyükşehir Belediyesi’nin Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa hayata geçirdiği proje kapsamında TEM Otoyolu’na kuzey ve güneyde paralel tek yönlü sürekli, yan yollar yapılıyor. Proje kapsamındaki köprüler Karayolları tarafından inşa edilirken yan yol ve katılım kolları Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında 3 bin metresi güney kesiminde, 3 bin 150 metresi kuzey kesiminde olmak üzere toplamda 6 bin 150 metre yan yol inşa ediliyor. Katılım kolları ve diğer yolları ile inşa edilen yol uzunluğu 12 kilometreyi buluyor. Bölgede ulaşım ağını büyük ölçüde rahatlatacak proje kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 4 yeni köprü inşa edilecek. Kirazpınar Mahallesi ile Sultan Orhan, İnönü ve Arapçeşme Mahalleleri arasındaki otoyol mevkisinde mevcutta 3 şerit olarak hizmet veren Tembelova ve Kirazpınar Köprüleri dört şeritli olacak şekilde yıkılarak yeniden yapıldı. Yine proje kapsamında Tembelova Köprüsü’nün batısına 3, Kirazpınar Köprüsü’nün doğusuna 3 şeride sahip yeni iki köprü inşa edilecek.



Darıca Cengiz Topel Caddesi

Yapılan alt ve üstyapı çalışmaları ile modern bir hale getirilen cadde, genişletilerek 5 şeritli hale getirildi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri şimdide Cengiz Topel ile Şehit Gökhan Hüseyinoğlu caddelerini bağlamak için çalışmalara başladı. Cengiz Topel ile Şehit Gökhan Hüseyinoğlu caddeleri arasındaki kısım tamamlanmasıyla Darıca’dan Gebze Otogara 1493/1 sokak ve Dr. Zeki Acar Caddesi kullanılarak alternatif bir ulaşım sağlanacak.



Darıca'ya ilave köprü

Darıca’da mevcut köprünün trafik beklentilerini karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle Büyükşehir harekete geçti. Yapılacak ilave köprü ile Aşıroğlu Caddesi’ne ve bölgede bulunan sanayi alanlarına yapılacak erişimler daha güvenli ve konforlu hale getirilecek. Çalışmalar kapsamında 205,85 metre uzunluğunda ve 10,85 metre genişliğinde 7 açıklıklı köprü imalatı yapılacak. Ayrıca ihale kapsamında 409 metre uzunlukta bağlantı yollarının yapılması planlanıyor.



Dilovası hastane bağlantı yolu

Büyükşehir, ilçe merkezinden Dilovası Devlet Hastanesine olan ulaşımı daha rahat ve konforlu hale getirmek için 212 metre uzunluğunda 14 metre genişliğinde viyadük yapacak. En uzun ayağı 46 metre olan viyadük için 16 bin 600 metreküp kazı yapılırken 6 bin 750 metreküp beton ve bin 412 ton demir kullanılacak. Yol çalışması kapsamında ise 36 bin 300 metreküp kazı ve 8 bin 500 metreküp dolgu çalışması gerçekleştirilecek. 3 bin ton asfalt yapılacak yol çalışmalarında 2 bin metreküp taş duvar ve 2 bin 800 metrekare tretuvar da yapılacak.



Üst geçitlerin bakım ve onarımı

Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yaya üst geçitlerinin bakım ve onarımına başladı. D100 Karayolu üzerindeki Mimar Sinan, Turgut Özal ve Adnan Menderes üst geçitleri başta olmak üzere tüm yaya üst geçitlerinde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Mimar Sinan üst geçidindeki ahşap kaplama sökülerek asfalt kaplama yapılacak. Üst geçitlerde paslanmaz ve koruyucu özellikte boya yapılacak. Üst geçitlerin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 4 bin metrekare kumlama, 4 bin 750 metrekare boya temizliği, 8 bin 750 metrekare boya, cam değişimi kaynak, asfalt pist tamiri asfalt kaplama ve tartan pist tamiri çalışmaları yapılacak.



Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi

Büyükşehir Belediyesi tarafından hafta sonlarında yoğun güzergahlardan biri olan Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi duble yol haline getiriliyor. Yuvacık Barajına ulaşımın sağlandığı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi özellikle hafta sonları mesire yerleri ve piknikçiler tarafından sıklıkla kullanılıyor. Gidişgeliş tek şerit olan 2,5 kilometre uzunluktaki cadde, 2 gidiş 2’de geliş olmak üzere dört şerite çıkarılacak. Büyükşehir Belediyesi dört şerite çıkaracağı cadde de 2 kavşak, dere ıslahı ve cadde de aydınlatma çalışmaları ile baştan aşağı yenileme yapacak.



Karamürsel Tepeköy'de D130 üzerine kavşak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından D130 Karayolu üzerinde yapılacak Karamürsel Tepeköy Eşdüzey Kavşağı ile mevcut yol üzerinde sinyalize kavşak çözümü ile Tepeköy kuzey ve güney bağlantısı sağlanacak. Projenin tamamlanması ile dönüş cepleri sayesinde İzmit istikametinden sahile dönüş ve Yalova istikametinden Tepeköy'e dönüşler mümkün olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.