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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Söğüt: "Gözümüzde hepiniz şampiyonsunuz"

İHA

Başkan Söğüt: "Gözümüzde hepiniz şampiyonsunuz"

Birimler Arası Futbol Turnuvası’nda ilk 3'e giren takımlarla bir araya gelen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Birinci, ikinci ve üçüncü olarak sınıflandırdık ama gözümüzde hepiniz şampiyonsunuz" dedi.
Şener Söğüt, ilk 3'e giren takımlarla yemekte bir araya geldi. Nazende Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen buluşmaya Başkan Şener Söğüt dışında Başkan Yardımcıları Faruk Denli ve Osman Yurt ile destek hizmetleri müdürlüğü, zabıta müdürlüğü ve temizlik işleri müdürlüğü çalışanları katıldı. Bu tür turnuvaların çalışanlar arasında birlik ve beraberliğin artması açısından önemli olduğunu belirten Başkan Söğüt, "Ne kadar fazla bir araya gelirsek birbirimizi daha iyi anlar, belediyemizin başarısı için daha fazla gayret ederiz. Bu da hizmetlerimize olumlu yönde katkısı olur. Bu turnuvada olduğu gibi takım oyunu başarıyı getirir. Bizleri başarıya götürecek olan şey ise bir takım gibi hareket etmek olacak. Yoğun bir çalışma dönemindeyiz. Amacımız da görev aldığımız süre zarfında halkımıza en iyi şekilde hizmet ederek gönüllerinde yer edinmek olacak. Birinci, ikinci ve üçüncü olarak sınıflandırdık ama gözümüzde hepiniz şampiyonsunuz" dedi.
Başkan Şener Söğüt daha sonra turnuvada başarı elde eden takımları tebrik etti.

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