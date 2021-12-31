Kadınlar Basketbol Süper Ligi: İzmit Belediyespor: 60 - Nesibe Aydın:70

– Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında İzmit Belediyespor sahasında karşılaştığı Nesibe Aydın’a 7060'lık skorla mağlup oldu.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Ahmet Tatlıcı xx, Mehmet Onur Sönmez xx, Hande Öztürk xx
İzmit Belediyespor: İdil Türk xx 8, Gülse Uğur x, Nuran Tutsak x, Melisa Korkmaz xx 7, Marina Solopova x 5, Nirra Fields xxx 17, Viktoria Vladimirovna Mircheva xx 7, Kristina Jasmine Higgins xxx 16
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Nesibe Aydın: Jessica Lauren Thomas xx 7, Merve Uygül x 2, Gülşah Duman Bıçakçı xx 7, Kamile Nacickaite xxx 17, Hülya Çoklar Asarcıklı x 2, Meltem Yıldızhan x 5, Harika Gözde Eldaş x 3, Alaina Denise Coates xxx 27
Başantrenör: Erman Okerman
1. Periyot: 1712 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 3431 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 4947 (İzmit Belediyespor lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.