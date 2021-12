Yılbaşı gecesi görevi başındaki kamu çalışanlarına Vali’den ziyaret Kocaeli Valisi Seddar Yavuz: "2022, 2021’den daha güçlü olacak"

– Yılbaşı gecesi görevi başında olan sağlık, itfaiye ve polis ekiplerini ziyaret eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Asla günlük tartışmalara takılmayın kendinizi geliştirin 2022 hiç şüphesiz 2021’den daha güçlü olacak” dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yılbaşına görevi başında giren kurumları ve polis denetim noktalarını ziyaret etti. Vali Yavuz, ekiplerin gerçekleştirdiklerin denetimleri ve çalışmaları yerinde inceleyerek görevlilerin yeni yılını tebrik etti. Ziyaretlerde devletin aldığı tedbirler neticesinde salgınlarda azalma olduğunu belirten Yavuz, can kayıplarının azaldığını aktardı.



“Vatandaşımız hiçbir zaman yalnız bırakılmamıştır”

Devletin aldığı tedbirler doğrultusunda bu yıl salgınlarda azalma olduğunu dile getiren Vali Seddar Yavuz, “Değerli arkadaşlarım Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü alt yapısı ve fedakar sağlık çalışanları ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan liderliğinde hükümetimizin almış olduğu etkin kararlarla dünya da salgın ile mücadelede örnek bir program ortaya koymuştur. Bu sayede can kayıpları son derece az olmuştur. Özellikle pandemi dolayısıyla etkilenen sektörler desteklenmiş ve vatandaşımız hiçbir zaman yalnız bırakılmamıştır. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başta Libya, Mavi Vatan Akdeniz, Suriye ve kardeşimiz Azerbaycan’da ki Karabağ bölgesinin işgalden kurtulması vesilesiyle ülkemizin hak çıkar ve menfaatlerinin bulunduğu her coğrafyada güçlü bir şekilde bulunmuş ve biraz önce ifade ettiğim gibi dostlarına güven, düşmanlarına ise korku salmıştır” dedi.



“2022, 2021’den daha güçlü olacak”

2022’nin 2021’den daha güçlü olacağını söyleyen Yavuz, “Aziz milletimiz her bir ferdi Türkiye Cumhuriyeti Devletine güvensin. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti günü aziz milletimizden alıyor. Biz tarih sahnesine dün çıkmış bir millet değiliz 2 bin 200 yıllık deneyimi olan imparatorluklar kurmuş ve yönetmiş Dünyada ki son evrensel ve emperyal imparatorluğunda sahibiyiz dolayısıyla gençlerimize buradan sesleniyoruz, ülkenize güvenin milletinize güvenin çok çalışın bu asır bizim asrımızdır asla günlük tartışmalara takılmayın kendinizi geliştirin 2022 hiç şüphesiz 2021’den daha güçlü olacak” diye konuştu.



“Kocaeli ilinde işsizlik yok diyebilecek seviyedeyiz”

2022’de daha yüksek performansla hizmetlerde bulunacaklarını vurgulayan Vali Yavuz, “Hepinizin bildiği gibi bu şehir bilim, sanayi ve teknoloji şehridir buna yakışır bir performans göstermiş işsizlik rakamları çok düşmüş hatta sanayide bizden 55 bin beden işçisi talep edilmesine rağmen ancak 35 binini karşılayabilmiş durumdayız dolayısıyla neredeyse Kocaeli ilinde işsizlik yok diyebilecek seviyedeyiz. Diğer taraftan ihracat rakamlarımız inanılmaz bir şekilde artıyor ve sanayicimiz yeni yatırım talepleri içinde bizden arsa talebinde bulunmaya devam ediyor. Ümitsiz olmamız için hiçbir sebep yok. 2022’yi bu duygularla karşılıyoruz ve 2022 yılında daha yüksek bir performansla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



“Herkesin özgürce istediği bir dünyaya uyanmasını diliyorum”

Vali Seddar Yavuz, herkesin yeni yılının iyi geçmesini temenni ederek, “Bu akşamdan itibaren yaklaşık 1 buçuk yılımızı Kocaeli’de tamamlamış bulunuyoruz bilmediğimiz ve girmediğimiz sokak artık yok. Herkesi tanıyoruz bu şehri biliyoruz ve Kocaelilere güveniyoruz. Bir ve beraber olacağız çok çalışacağız ve ülkemize daha zengin hale getireceğiz. Bu vesile ile bir kez daha Kocaelili kardeşlerimin, aziz Türk milletinin gönül coğrafyamızın ve tüm dünyanın yeni yılını kutluyorum. Özelikle de umutlarımızı canlı tuttuğumuz pandemi neticesinde hayatlarını kaybeden ve hasta olanların daha az olacağı güçlü bir Türkiye’ye uyanacağız. Hep beraber ilerleyeceğiz. Herkesin yeni yılını kutluyorum sağlık başarı ve huzur diliyorum. Son olarak da İslam Dünyasında akan kanın ve gözyaşının son bulduğu bir dünya diliyorum. Batının çifte standardından kurtulup insan haklarının tüm dünyada yaşayan insanlar için istendiği bir dünyaya hep beraber uyanırız diye de ümit ediyorum. Eğer biz uyanıp biz çalışırsak bilin ki dünyada ki kanın ve gözyaşını durdurabilecek tek millet biziz. Yeni yılınız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.



“Kocaeli itfaiyesi gurur duyduğumuz teşkilat”

Yahyakaptan Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinde yaptığı ziyarette de açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, “Kocaeli İtfaiyesi gurur duyduğumuz teşkilat. Kocaeli’de ve çevre illerde meydana gelen olaylara müdahale edebilecek, kurumsal kapasitesi çok yüksek, çok iyi yetişmiş. İnanılmaz bir performans gösteriyor. Özel günlerde gelip bu kardeşlerimizle bir arada olmak aynı havayı teneffüs etmek mutluluk kaynağı. Kahraman evlatlar canlarını tehlikeye atarak insanların sıkıntısını çözmeye çalışıyor. Kocaeli Türkiye’de parmakla gösterilecek bir şehir. Ben şanslıyım Kocaeli’de çalışmaktan dolayı. Bütün itfaiyeci kardeşlerimizin yeni yılını kutluyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.