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Ahırın terasında mahsur kalan tosunu itfaiye kurtardı

DHA

Ahırın terasında mahsur kalan tosunu itfaiye kurtardı


Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde ahırındaki ipinden kurtulan `Kömür´ isimli tosun, merdivenleri kullanarak ahırın terasına çıktı. Tosun itfaiye ekiplerinin vinciyle indirildi. 
Olay saat 20.00 sıralarında Derbent Mahallesi Atıf Erçıkan Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail Engin´e ait 'Kömür' isimli tosun, ahırında bağlı olduğu ipten kurtulup merdivenleri kullanarak ahırın terasına çıktı. Sahibinin uzun uğraşlarına rağmen tosun mahsur kaldığı terastan indirilemeyince itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından tosunu mahsur kaldığı terastan vinç yardımıyla indirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU
2021-12-31 21:58:46

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