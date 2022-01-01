Kocaeli’de 2022 yılı kanlı başladı İki grup arasındaki bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2022 yılını ilk dakikaları kanlı başladı. İki grup arasında çıkan bıçaklı kavga neticesinde 4 kişi yaralandı.

Olay, İzmit ilçesine bağlı Şahabettin Bilgisu caddesinde meydana geldi. İki grup arasında yüksek sesten çıktığı iddia edilen tartışma yerini bıçaklı kavgaya bıraktı. Yaşanan kavgada taraflardan 4 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

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