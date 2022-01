Kağıt kalem görünce dayanamıyor Harçlıklarla boya alarak resim çiziyor Henüz 15 yaşında ama okulda çizimlerini sergileyecek

Kocaeli’de yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Enes Furuncu, çizdiği portrelerle evini adeta bir sergi alanına çevirdi. Çok küçük yaşlarda çizime merak salan Furuncu, okul harçlığıyla boya alarak çok sevdiği çizimleri yapıyor.

Kocaeli’de yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi yaptığı çizimlerle hayranlık uyandırıyor. Henüz 5 yaşındayken resim çizmeye başlayan ve bu yönde kendini geliştiren Enes Furuncu, yaptığı portrelerle yaşıtlarına taş çıkartıyor. Dünyanın her yerinden ünlü isimlerin portrelerini çizen Furuncu, kariyerine ressam olarak devam etmeyi planlıyor. Arkadaşların ve ailesinin de desteğini alan 10. sınıf öğrencisi Furuncu, okulda öğretmenlerinin kendisine özel olarak açacağı sergi alanında çizimlerini tanıtacak.



"Sayılamayacak kadar çok resmim var"

Çok küçük yaşta resim çizdiğini söyleyen 15 yaşındaki Enes Furuncu, "Kenarda kağıt kalem gördüğüm zaman asla dayanamıyorum ve çiziyorum. Resme ilgim olduğunu fark ettiğimde daha çok çizmeye başladım. Daha sonra bunun mesleği olduğunu öğrendiğimde azimlendim ve bunu gerçekten yapmak istediğimi fark ettim. Şu ana kadar 30 portre olmak üzere sayılamayacak kadar çok resmim var. Kore ve Japon kültürünü seviyor ve sanatçılarını çiziyorum. Bundan sonraki portrelerimde Türklere daha çok ağırlık vermeyi düşünüyorum. Dünyanın her milletinden insan çizmek istiyorum. Şu an babaannem ile dedemin resmini çiziyorum. Dedem vefat edeli bir yıl oldu, babaannemin bir nebze mutlu edebilmek için resmi bitirip en kısa zamanda ona hediye etmek istiyorum” dedi.



“Resim çizerken dünyam değişiyor"

"Resim yaptığım zaman çok rahatlamış hissediyorum, bu hissi başka hiçbir şeyde alamıyorum" diyen Enes Furuncu şöyle konuştu: "Resim, gerçekten benim kalbimde çok başka, resim çizerken farklı bir dünyadaymış gibi hissediyorum. Hiçbir şey düşünmeden kağıda kalemi değdirmek çok güzel bir his. Genellikle kuru boya tekniği kullanıyorum ve kendimi bu konuda çok geliştirdim. Şu anda kuru boyaya odaklıyım ama ilerde sulu boya ve akrilik boya gibi teknikleri de kullanmak istiyorum, bunun için de kursa gitmeyi planlıyorum. Ailemin, arkadaşlarımın ve öğretmenlerimin tepkileri çok güzel, ellerinden geldiğince bana destek olmaya çalışıyorlar. Destek alınca daha da resim yapasım geliyor. Elime para geçtiği zaman onları bir köşeye atar ve biriktiririm. Topladığım paraları boya almak için kullanıyorum. Resim malzemeleri çok pahalı olduğu için biraz az boya alıyorum ama idare ediyorum."



"Okulda bana özel sergi açılacak”

Resim yüzünde derse odaklanmadığını belirten Furuncu, "Derste resim çizesim geliyor ve dersi dinleyesim gelmiyor ama en yakın zamanda bu açığımı kapatıp derslere odaklanmayı planlıyorum. Güzel sanatlar fakültesi okumak istiyorum ve bunun için çabalıyorum. Resim çizimi üzerine hiç eğitim almadım, şu an geldiğim seviyeye kendi çalışmalarım ve çabamla geldim, bu çok güzel bir şey benim için. İleriki zamanlarda eğitim almayı düşünüyorum. En yakın zamanda kendi sergimi açmak istiyorum, öğretmenlerim bu konuda bana yardımcı oluyorlar ve okulda bana özel sergi açılacak” şeklinde konuştu.



"Ona verdiğim harçlıklarla kalem alıyor"

Çocuğuna her zaman destek çıktığını söyleyen baba Şenol Furuncu, “Anaokulundan beri Enes resim çiziyor. Elimden geldiğince kendisine destek oluyorum. Ona verdiğim harçlıklarla kalem alıyor. Öğretmenleri ve arkadaşları da destek veriyor. Yakın zamanda okulunda kendi sergisini açacak. Enes’in dersleri çok iyiydi ancak liseye gelince resim nedeniyle notları biraz düştü ancak resim üstüne kariyer yapmak istiyorsa biz destek vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin desteği ile 15 yaşındaki genç ressamın çizimleri okuduğu okulda sergilenecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.