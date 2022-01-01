Yeni yılın ilk günü Ormanya'ya ziyaretçi akını



Dinçer AKBİRAlişan KOYUNCU/ KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nı, yeni yılın ilk gününde 25 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na yeni yılın ilk gününde aileleriyle birlikte gelenler, çocuk hayvanat bahçesi, orman kütüphanesi, Hobbit evleri ve yaban hayatı alanları gibi birçok noktayı ziyaret etti. 2021 yılında 6,5 milyon kişinin ziyaret ettiği Ormanya'yı, yeni yılın ilk gününde 25 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Ormanya Doğal Yaşam Alanları Şefi Önder Alioğlu, "Ziyaretçilerimiz bizi yalnız bırakmadılar. Bugün de biz Ormanya ekibi olarak tüm hazırlıklarımızı yaptık ve ziyaretçilerimizi bekliyorduk. Şu anda 25 bin civarında ziyaretçimiz bizi ziyaret etti. Bu sayının günün sonuna doğru artmasını da bekliyoruz. Özellikle Kartepe'deki kayak merkezine gelen ziyaretçilerimiz, Ormanya'da da bizleri ziyaret etmeyi unutmuyorlar. Buraya geldiklerinde çocuk hayvanat bahçesi, orman kütüphanesi ya da yaban yaşam alanı gibi farklı alanlarda doğayı görme fırsatı buluyorlar. 2021 yılında pandemi olmasına rağmen 6,5 milyon ziyaretçimiz alanımıza geldi. 2022 yılında da yine Türkiye'nin en fazla ziyaret edilen korunan alanı unvanını taşıyacağımıza inanıyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU

2022-01-01 16:34:16



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