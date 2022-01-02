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KOBİS, 2021'de 11 milyon 385 bin 435 dakika kiralandı

İHA

KOBİS, 2021'de 11 milyon 385 bin 435 dakika kiralandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2014 yılında faaliyete geçirdiği Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS) Projesi 12 ilçede hizmet veriyor. 2021 yılında 3 yeni istasyon daha kurulan KOBİS, 11 milyon 385 bin 435 dakika kiralandı.
Kent içi erişimi kolaylaştırmak, toplu taşıma sistemlerini besleyici nitelikte ara imkanlar oluşturmak, çevresel ve sürdürülebilir bir ulaşım aracının kullanılmasını özendirmek için kurulan KOBİS, 2014 yılında hizmete başladı. 7 yıldır kullanılan KOBİS, pandemi sürecinde de vatandaşların tercih ettiği ulaşım aracı oldu. KOBİS, 2021 yılında da büyümesini sürdürdü.
74 istasyon, 194 bin üye
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca hizmet veren KOBİS, 74 istasyon 864 akıllı park ünitesi, 535 akıllı bisiklet ile hizmet veriyor. KOBİS ailesine 2021 yılında 35 bin 575 kişi daha eklendi. Bu rakamlar ile birlikte KOBİS üye sayısı 194 bine ulaştı.
190 bin 286
2021 yılı verilerine göre KOBİS istasyonlarından 190 bin 268 bisiklet kiralaması yapıldı. Bu kiralamalar ile vatandaşlar 11 milyon 385 bin 435 dakika bisiklet kullanımı gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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