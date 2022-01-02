92 okula basketbol ve voleybol sahası yapıldı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Potasız Okul Kalmasın Projesi kapsamında 2021 yılında 92 okula daha basketbol ve voleybol sahası yapıldı.

Okul yönetimlerinden gelen talepleri geri çevirmeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl kent genelinde Potasız Okul Projesi dahilinde 92 okulda çalışma gerçekleştirdi. Proje kapsamında okulların bahçesine toplamda basketbol ve voleybol zemin boyaması ile birlikte 184 potanın montajı yapıldı. Ayrıca proje çalışmalarında okul yönetimlerinin talebi üzerine uygun olan yerlere oyun çizgileri çizildi. Proje çalışmaları kapsamında okullarda eğitim öğretim gören genç ve çocukların voleybol oynayabilmeleri için 92 adet voleybol takımı (file ve direk demirleri) hediye edildi. Ayrıca 7 okulda saha çevrelerine toplam 3 bin 50 metre tel çit imalatı yapıldı.

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