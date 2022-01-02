İzmit´te metal işçilerinden 'toplu sözleşme' mitingi



Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)-TÜRK Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, İzmit'te binlerce işçinin katıldığı mitingde toplu iş görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığını belirtti. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) yetkililerine seslenen Kavlak "Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, biz kazandırıyoruz. Önce kendinize gelin, sonra da masaya gelin. Gelin ama bu çakma TÜİK rakamlarıyla gelmeyin" dedi.

Türk Metal Sendikası, İzmit'te yaklaşık 40 bin üyesinin katılımıyla 'Metal Emekçileri Büyük Yürüyüş ve Mitingi' düzenledi. Doğu Kışla Parkı önünde toplanan işçiler, Şehit Rafet Karacan Bulvarı'nda sloganlar atıp, pankartlar açarak Milli İrade Meydanı'ndaki miting alanına geldi. Türkiye'nin dört bir yanından işçilerin katıldığı mitinge, TÜRK-İŞ'e bağlı sendikalar da destek verdi.

'NEDENİ OLMADIĞIMIZ BİR SORUNUN MAĞDURU OLMAK İSTEMİYORUZ'

Mitingte MESS yetkililerine seslenen Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, krizlerin bedelini ödemek istemediklerini belirterek "Bu mitingimizin adı, rastgele seçilmiş bir ad değildir. Bu mitingimiz, 'Ölümüne Çalıştık, Kazanacağız' mitingidir. Evet, ölümüne çalıştık, canımız pahasına çalıştık. Herkes evindeyken, sıcak yuvasında, çoluk çocuğuyla beraberken, çarkları döndürdük, bacaları tüttürdük. Emeğin en kutsal değer olduğunu, dosta, düşmana gösterdik. Bu pandemi döneminde şehitler verdik. Arkadaşlarımızı kaybettik, onları toprağa verip yine tezgahımızın başına döndük. Ölümüne çalıştık. Nedeni olmadığımız bir sorunun mağduru olmak istemiyoruz. Bu krizlerin bedelini ödemek istemiyoruz. Her şeyi fazlasıyla hak ediyoruz. Kara kışta işten atılmak istemiyoruz. Evimize helal ekmek götürmek, çoluk çocuğumuzun yüzüne bakabilmek istiyoruz" dedi.

'O RAKAMLAR YÜZÜNDEN EKMEĞİMİZ KÜÇÜLÜYOR'

Konuşmasında MESS ve TÜİK'i eleştiren Kavlak "TÜİK yetkililerine de seslenmek istiyorum. Açıkladığınız o enflasyon rakamları, gerçeği yansıtmıyor. Yahu el insaf. Siz, bu rakamları nereden alıyorsunuz? Söyleyin de biz de oradan alışveriş yapalım. Sizin ilan ettiğiniz o gerçek dışı rakamlar, sözleşme masasında bizim karşımıza çıkıyor. Sizin ilan ettiğiniz o gerçek dışı rakamlar yüzünden bizim soframızdaki ekmeğimiz küçülüyor, fakirleşiyoruz. MESS'e bir kez daha sesleniyorum. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, biz kazandırıyoruz. Önce kendinize gelin, sonra da masaya gelin. Gelin ama bu çakma TÜİK rakamlarıyla gelmeyin" diye konuştu.

'MASADAN HAKKIMIZI ALMADAN KALKMAYACAĞIZ'

Kavlak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugüne kadar, sosyal ortağımıza karşı yalnızca iyi gün dostu olmadığımızı, kötü günde de yanında olduğumuzu her fırsatta gösterdik. Ne emeğimizi, ne mesaimizi, ne de canımızı esirgedik. Şimdi sıra onlarda. Ne demişler; yiğit bin yaşar, fırsat bir düşer. Ne kadar yiğit olduklarını şimdi göreceğiz. Gösterin iyi niyetinizi, gösterin dostluğunuzu, gösterin yiğitliğinizi. Biz de görelim. Artık deniz bitti, sakın unutmayın. Deniz bizim için biterse sizin için de bitmiş demektir. Zaman yaklaşıyor. O masadan hakkımızı almadan kalkmayacağız. O masayı miting alanına çevireceğiz. O masada direneceğiz. İşi sokaklara taşımayı da iyi biliriz. O sokakların yabancısı değiliz. O sokaklarda büyüdük, o sokaklardan geldik. Gerektiğinde yine o sokaklara döneriz, mücadelenin kralını veririz." DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-01-02 15:24:55



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