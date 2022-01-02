Kalp krizi geçiren lise müdür yardımcısı hayatını kaybetti

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

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GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'de Çakabey Anadolu Lisesi'nde görev yapan müdür yardımcısı Cemil Sarı (42), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gölcük ilçesindeki Çakabey Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Cemil Sarı, gece saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası Sarı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gölcük Hasaneyn köyünde toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gölcük

2022-01-02 15:25:32



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