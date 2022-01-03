3 bin 373 sokak hayvanı sıcak yuvaya kavuştu

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik hizmet verdiği bakımevleri, 2021 yılında 3 bin 373 sokak hayvanını sahiplendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kandıra yolu üzerindeki KBB Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2021 yılında haftanın 7 günü hizmet vermeye devam etti. Hayvanlar için her türlü imkanın sağlandığı merkezde 9 bin 954 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Sokak hayvanlarının trafik kazalarından içdış parazit uygulamalarına, üst solunum yolu enfeksiyonlarından viral enfeksiyonlara kadar tedavisi sağlandı.



3 bin 373 hayvana sıcak yuva

2021 yılında Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası, Gebze Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası ve Mobil Kısırlaştırma Aracı sokak hayvanlarına hizmet verdi. Kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 10 bin 723 sokak hayvanına çeşitli tedaviler uygulanırken 3 bin 373 sokak hayvanı sahiplendirildi.

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