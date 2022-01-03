Gündoğdu, Kandıra’da incelemelerde bulundu

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kandıra’da yapımı devam eden ve planlanan projeleri yerinde inceledi.

Genel Sekreter Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ile birlikte Büyükşehir tarafından Kandıra Balcı Köyü’nde yapımı devam eden mezbaha inşaatını gezdi. Burada yetkililerden bilgi alan Genel Sekreter Gündoğdu, mezbaha binasının hizmete girmesiyle Kandıra’da hayvan kesiminin modern ortamda, daha temiz ve sağlıklı koşullarda gerçekleşeceğini söyledi. Genel Sekreter Gündoğdu, tesisin Kandıra’da hayvancılığa çok büyük katkı sağlayacağını da belirtti.

Fındık depolama alanı

Gündoğdu, daha sonra yem bitkisi, tohum ve gübre gibi tarımsal faaliyet ürünleri ile bölgede fındık üreticilerinin ürünlerinin depolanması için kullanılması planlanan alanda incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Gündoğdu, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nca planlanan depolama alanıyla ilgili bilgi aldı. Yaklaşık 12 bin dönüm arazide bin 500 metrekare kapalı alanda yapılacak depo, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fındık depolama sorununu ortadan kaldırmış olacak. Depolama alanının tamamlanmasıyla birlikte, Kandıra’da yıllık 15 bin ton fındık üreten 6 bin 500 fındık üreticisi, ürünlerini gerçek değerinde satabilecek.

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