SağlıkKent Konutları ihalesi 8 Şubat’ta

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık çalışanları için yapacağı Sağlıkkent Konutları için ihale tarihi olarak 8 Şubat Salı günü belirlendi.

Pandemide sağlık kuruluşlarına tıbbı cihaz, araç, ekipman, konaklama, medikal ve personel desteği veren Büyükşehir, sağlık çalışanları için 502 konut yapacak. Sağlık çalışanlarının merakla beklediği SağlıkKent Konutları için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 8 Şubat Salı günü ihale gerçekleştirecek. Kent Konut Genel Merkezi’nde saat 11.00’de başlayacak olan ihaleye katılmak isteyen firmaların gerekli evrakları ihale saatine kadar teslim etmeleri yeterli olacak. Büyükşehir’in sağlık çalışanları için yapacağı 502 konutluk SağlıkKent konut projesinde 27 Ekim’de kura çekimi yapılarak hak sahipleri belirlenmişti. Kura çekiminin ardından sıra konutların yapım ihalesine geldi.

İhaleyi alacak firmaya 7 gün içinde yer teslimi yapılacak, konutların 480 günde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi bekleniyor. Proje, Kartepe Kent Meydanı’na yakın bir yerde 36 bin metrekare alanda yapılacak. 12 bin 500 metrekaresi bina, 8 bin 500 metrekare yeşil alan ve sosyal donatı, 15 bin metrekaresi ise yollardan oluşacak. Bloklar 5 katlı, 13 blok ve 502 daireden olacak. 52 adet 1+1, 350 adet 2+1, 100 adet 3+1 daire bulunacak.

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