Trafo alev alev yandı Kocaeli'de trafoda çıkan yangın korkuttu

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan bir trafoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Derince ilçesi Liman Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan ana trafolardan birinde yangın çıktı. Kısa sürede alevler yükselirken, olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Korku dolu anlara sebep olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı.

Yetkililer, Derince'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintilerinin yaşanabileceğini söyledi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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