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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Bıyık: "2022, hizmet ve eser yılı olacak"

İHA

Başkan Bıyık: "2022, hizmet ve eser yılı olacak"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2021 yılında ilçeye çok sayıda önemli hizmet kazandırdıklarını ifade ederken, 2022 yılının da hizmet ve eser yılı olacağını söyledi.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 2022 yılının Darıca için yeni eserler ve hizmetlerin faaliyete geçtiği bir yıl olacağını söyledi. Yeni yıl değerlendirmesinde bulunan Muzaffer Bıyık, yeni yılda Darıca için canla başla çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak 2021 yılında eğitimden kültür sanata, spordan altyapı ve üstyapıya kadar birçok önemli projeyi hayata geçirdik. 2021 yılı tam anlamıyla ilçemiz için hizmet yılı oldu. Geride bıraktığımız yılda gece gündüz demeden vatandaşlarımızla iç içe olmaya özen göstererek sorunlarını çözmek için canla başla çalıştık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül
2021 yılının, Darıca için anlamlı geçtiğini söyleyen Bıyık, "Gençlere yönelik çalışmalarımızın en önemli projelerinden biri olan Gençlik Koridoru Projesi ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan ödül almanın gururunu hep birlikte yaşadık. Cumhurbaşkanımız tarafından ödüle layık görülmek çalışma heyecanımızı ve gayretimizi daha da arttırdı. Geleceğimizin teminatı olan gençlere yönelik projelere daha fazla ağırlık vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kentsel dönüşüm projesi
Darıca Belediyesi olarak 2021 yılında öncelik verdikleri bir diğer konunun da kentsel dönüşüm çalışması olduğunu ifade eden Bıyık, şu ifadeleri kullandı:
"Deprem gerçeği ile karşı karşıya olduğumuz bir dönemde Emek Mahallesi 256 Evler belgesinde 329 dairelik kentsel dönüşüm projesini hayata geçirerek bölgemizde bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Kentsel dönüşüm dün olduğu gibi bugün de yarın da önceliklerimizden olmaya devam edecek. Darıca Belediyesi olarak gençlerimizin kendilerini daha iyi geliştirmeleri için kültür sanata yatırım yaptık. Binlerce gencimize çeşitli kurslar ile eğitim verdik. İskoliye Sanat Akademisi’nin yanı sıra KİGEM ile gençlerimiz geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlanıyorlar. Kültür sanat etkinliklerimizin yanı sıra bizim çocuklar diye adlandırdığımız kendi kursiyerlerimiz ile sanat günleri düzenledik. Darıca Belediyesi olarak 2021 yılı özellikle spor alanında yatırımlarımızın meyvesini topladığımız bir yıl oldu. Milli sporcumuz Eray Şamdan Tokyo Olimpiyatlarında karate branşında ülkemize ilk madalyayı getirerek tarihe geçerken Darıca olarak bu gururu hep birlikte yaşadık. Eray Şamdan Spor kompleksimizde karate dışında muay thai, boks, yüzme, tekvando gibi 8 farklı branşta binlerce gencimize eğitim veriyoruz. Atletizmden karateye ve boksa birçok farklı branşta sporcularımızın gerek ulusal gerekse de uluslararası alanda elde ettiği başarılar bize doğru yolda olduğumuzu gösterdi"

"İlçemizin her noktasına hizmet götürdük"
Darıca’ya birçok önemli eser kazandırdıklarını belirten Bıyık, "Özellikle Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği ve uyum içerisinde çalışarak ilçemizin her noktasına hizmet götürdük. Altyapıdan üstyapıya kadar Büyükşehir Belediyemizle ilçemize önemli eserler kazandırdık. Millet bahçesinin yanı sıra Balyanoz Koyu ile ilçemizin yeşilliğine yeşillik kattık. Ulaşım projeleri ile ilçemizin trafik sorununa çözümler ürettik. İlçemizin en önemli eksiklerinden biri olan kapalı pazar konusunda Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kalıcı bir çözüm üreterek projeyi gerçekleştirdik ve Darıca’nın ilk kapalı pazarını tamamladık. 2021 yılında faaliyete aldığımız projelerin arasında Trafik Eğitim Parkı ve Sırasöğütler Kapalı Spor Salonu da yer aldı. Büyükşehir Belediyemizin ilçemize kazandırdığı 1800 kişilik spor salonunun yanı sıra Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezi ile spora önemli yatırımlar yaptık. Darıca Belediyesi olarak spor yatırımlarına ağırlık verdik. İlçemizin en büyük eksiklerden biri olan ve yıllardır yapılması beklenen Nenehatun Amatör Spor Kompleksinin temelini attık. Gençlerimizin daha iyi ortamda spor yapmaları için çalışmalarımız artarak devam edecek. Millet Kütüphanesi, Kitap Kafe ve Dijital Kütüphane gibi projeleri hayata geçirerek birçok yeniliğe imza attık" şeklinde konuştu.

"Daha yeşil Darıca için çalıştık"
Darıca'nın daha yeşil olması için yeni parklar kazandırdıklarını söyleyen Bıyık, "Yeni nesil parkların yanı sıra semt sahaları inşa ettik. Çınaraltı Meydanı’nı yenileyerek ilçemizin sembol yerlerinden olan Tarihi Çınaraltı Meydanı’nı daha modern hale getirdik. Toplam 110 parkımız ile ilçemizin yeşilliğine yeşillik katmak için çalışıyoruz. Darıca Belediyesi olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmek için yol haritamız belli. 2022 yılı, birçok projenin tamamlandığı ve birçok eserin de temelinin atılacağı yıl olacak. Darıca Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve hükümetimiz olarak işbirliği içerisinde ilçemize önemli eserler kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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