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Başkan Vekili Çakmak'tan İzmit Belediyesi'ne: "En güzel cevabı İzmit halkından alacaklardır" "İzmit’e tek bir çivi bile çakmayan İzmit Belediyesi’nin beceriksiz yönetimi çalışmalarımızı gıptayla takip ediyor"

İHA

Başkan Vekili Çakmak'tan İzmit Belediyesi'ne: "En güzel cevabı İzmit halkından alacaklardır" "İzmit’e tek bir çivi bile çakmayan İzmit Belediyesi’nin beceriksiz yönetimi çalışmalarımızı gıptayla takip ediyor"

İzmit Belediyesi'nin, Milli İrade Meydanı Projesi tanıtım programına ilişkin iddialarına yanıt veren Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "İzmit’e tek bir çivi bile çakmadıkları gibi yapılacak işlere de takoz koymaya kalkanlar, günü geldiğinde en güzel cevabı yine İzmit halkından alacaklardır" dedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İzmit Milli İrade Meydanı Projesi ve projenin tanıtım toplantısına ilişkin İzmit Belediyesi’nin iddialarına karşılık açıklama yaptı. Tanıtım programında İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun’a yer ayrılmadığı yönündeki iddialara karşı çıkan Çakmak, doğruları gizlemeye çalışmanın boşa bir gayret olduğunu, İzmit halkının sonsuz basiretine güvendiklerini dile getirdi.

"Gıptayla takip ediyorlar"
Başkan Vekili Yaşar Çakmak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Kente vizyon katacak projelerimizden biri olan İzmit Milli İrade Meydanı Projemizin tanıtım programının ardından, İzmit Belediyesi’nin yaptığı talihsiz ve mesnetsiz açıklamayı üzüntüyle okumuş bulunmaktayım. Büyükşehir Belediyemiz, İzmit ilçemizle ilgili vizyoner projeler hazırlamakta ve bunları tüm şeffaflığıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır. Son dönemde İzmit için hayata geçirdiğimiz ve hayalini kurduğumuz projeler belli ki birilerini rahatsız etmektedir. İzmit’e tek bir çivi bile çakmayan İzmit Belediyesi’nin beceriksiz yönetimi Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi, Yeni Yürüyüş Yolu Projesi gibi çalışmalarımızı gıptayla takip ederken, halkımızla paylaştığımız SEKA Kültür Havzası ve Milli İrade Meydanı gibi projelerin de hazımsızlığını yaşamaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu şehir için hazırladığı her proje ortak akıl ile üretilmiş, kentin ihtiyaçlarına karşılık gelen, şehrimizi yeni ve modern bir vizyonla geleceğe taşıyan projelerdir. İzmit Milli İrade Meydanı Projesi de işte böyle bir anlayışın ürünüdür"

"Emirşah Torun protokolden takip etti"
Açıklamasını sürdüren Çakmak, "İzmit Belediyesi yönetimi, projeye katkı sunmak yerine köstek olmaya gayret göstermekte, üstelik bunları yaparken de doğruların üstünü örtmeye çalışmaktadır. İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun’a tanıtım programında yer ayrılmadığının iddia edilmesi ise akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Program boyunca kendisiyle özellikle ilgilendiğim ve sohbet ettiğim sayın Emirşah Torun, toplantıyı protokolün de yer aldığı kendisi için en önden ayrılan koltuktan takip etmiştir. İzmit halkından doğruları gizlemeyi şiar edinenler burada bir kez daha duvara toslamış, bir yalanları daha gün yüzüne çıkmıştır. İzmit’e tek bir çivi bile çakmadıkları gibi yapılacak işlere de takoz koymaya kalkanlar, günü geldiğinde en güzel cevabı yine İzmit halkından alacaklardır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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