Tem’de işçi servisi devrildi: 8 yaralı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Tem Otoyolu’nda işçi servisinin devrilmesi sonucu 8 işçi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tem Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.P. idaresindeki 34 LAP 797 plakalı işçi servisi, seyir halindeyken lastiğinin patlaması ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan 8 işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.