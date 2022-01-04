Otomobille tramvay çarpıştı: 2 yaralı 



Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te kırmızı ışıkta durmayıp, geçide giren otomobil ile tramvayın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi, Alemdar Caddesi'nde tramvay geçidinde meydana geldi. Muharrem Yılmaz (58) yönetimindeki 41 HY 897 plakalı otomobil, kırmızıya dönen ışıkta durmayınca vatmanlığını Erkan Babacan´ın yaptığı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi´ne ait tramvayla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Muharrem Yılmaz ile eşi Meliha Yılmaz (52), Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle bölgede tramvay ve araç trafiği kısa süre durdu. Polis, tramvayın vatmanı Erkan Babacan'ı ifadesini almak üzere karakola götürdü. Otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazaya karışan tramvay ise başka bir vatmanla yoluna devam etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-01-04 10:59:20



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