Çayırova'ya 31 bin 400 metrekarelik park

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'ne 31 bin 400 metrekare alan üzerine park inşa edilecek.

7 Ocak Cuma günü ihalesi yapılacak Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Parkı, 31 bin 400 metrekare büyüklüğü ile bölgenin adeta mini bir millet bahçesi olacak. DoğuBatı yönünde Tuna Caddesi ile Hisar Sokak arasında KuzeyGüney yönünde ise Hayat ve Hasret sokakları arasında kalan yeşil alanda yapılacak olan park uygulaması, bölgenin yeni cazibe merkezlerinden birisi haline gelecek. Toplamda 31 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan parkın, 19 bin 950 metrekaresi yeşil alan, 11 bin 450 metrekaresi sert zemin olarak planlandı.

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