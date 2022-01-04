Kocaeli´de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de, terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyonda 4´ü yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4´ü yabancı uyruklu 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu 3 kişi ise idari işlemler için İl Göç İdaresi´ne teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2022-01-04 11:07:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.