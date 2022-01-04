Çayırova'nın sosyal yardımları sürüyor

Çayırova Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2021 yılında 3 bin 595 kişiye "Çayırovakart" vererek, bu kartlara yıl içinde toplam 968 bin 114 TL tutarında yükleme yaptı.

İlçede yardıma muhtaç ve hiçbir geliri olmayan vatandaşlara Çayırovakart ile yardım yapan belediye, 2021 yılında 3 bin 595 kişiye daha kart vererek, ilçedeki anlaşmalı mağazalardan alışveriş yapma kolaylığı sağladı. Bu kartlara yıl içinde toplam 968 bin 114 TL tutarında yükleme yapıldı. 570 aileden 718 kişiye 13 bin 12 adet sıcak yemek ulaştırıldı. 358 aileye toplamda 160 ton kömür yardımında bulunuldu. İhtiyaç sahiplerine 15 bin gıda kolisi ulaştırıldı.

Sosyal İşler Müdürlüğü çatısı altında hizmetlerini sürdüren Engelli Koordinasyon Merkezi ise engelli vatandaşlara desteğine devam etti. Engelli vatandaşlara 80 adet engelli sandalyesi, 513 adet hasta ve çocuk bezi, çölyak hastalarına 320 adet glutensiz gıda kolisi yardımı yapıldı. Ayrıca bin 223 engelli hastanın hastanelere ulaşımı sağlandı.

Yıl boyunca yetim ve öksüz çocuklarında takibini yapan Çayırova Belediyesi, Ramazan Bayramında yetim ve öksüz çocukları giydirdi, kış mevsimi gelirken çocuklara bot ve mont yardımında bulundu.

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