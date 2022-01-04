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Vefat eden öğretmenin kapısına öyle şeyler yazdılar ki gören dayanamadı Vefat eden öğretmene öğrencilerden 'vefa' örneği, yazılar yazıp bahçeye çiçek ektiler "Baba gibi her şeyi kibarca anlattın, kimseyi kırmadın, üzmedin,arkadaş gibi yol gösterdin"

İHA

Kocaeli'de vefat eden bir lisenin Müdür Yardımcısı Cemil Sarı'ya vefa örneği gösteren öğrenciler, çok sevdikleri öğretmenlerinin odasının kapısını özlem yazılarıyla, okul bahçesini ise onun en sevdiği çiçeklerle donattı.

Vefat eden öğretmenin kapısına öyle şeyler yazdılar ki gören dayanamadı Vefat eden öğretmene öğrencilerden 'vefa' örneği, yazılar yazıp bahçeye çiçek ektiler "Baba gibi her şeyi kibarca anlattın, kimseyi kırmadın, üzmedin,arkadaş gibi yol gösterdin"

Kocaeli'de vefat eden bir lisenin Müdür Yardımcısı Cemil Sarı'ya vefa örneği gösteren öğrenciler, çok sevdikleri öğretmenlerinin odasının kapısını özlem yazılarıyla, okul bahçesini ise onun en sevdiği çiçeklerle donattı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Çakabey Anadolu Lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yapan İngilizce Öğretmeni Cemil Sarı, 1 Ocak Cumartesi Günü kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetmişti. Öğrenciler, çok sevdikleri öğretmenlerinin ölümüyle adeta sarsıldı. Cemil Sarı'yı kaybetmenin acısını yaşayan öğrenciler, odasının kapısına yazılar yazdı. Sarı'nın babacan tavrıyla çok sayıda öğrencinin hayatına dokunduğunu söyleyen öğrenciler, hem okul bahçesine öğretmenlerinin çok sevdiği çiçekleri ekti hem de sınıfları dolaşarak Sarı'nın anısına lokum ve Yasini Şerif dağıttı.

"Baba gibi her şeyi kibarca anlattın"
Öğrenciler Cemil Sarı'nın kapısına oluşturdukları anı defterine, şu yazıları yazdı:
"Yanımızda değilsin ama kalbimizdesin. Seni çok seviyoruz", "Baba gibi her şeyi kibarca anlattın, kimseyi kırmadın, üzmedin. Arkadaş gibi yol gösterdin. Okul sensiz kaldı, koridor sensiz artık. Seni çok özleyeceğiz hocam", "Öğretmen ilk düşen cemredir öğrencinin kalbine düşen ama hiçbir zaman kalbinden silinmeyen", "Hiç ayrılmayalım derken kavuşmak hayal oldu", "Her söylediğinizin aklımızın bir köşesinde olduğunu bilin. Sizi çok seviyoruz hocam" ve "Cennetin en güzel bahçesi sizin olsun, canım hocamız"

"Hepimizin hayatına dokunduğunu onu kaybedince anladık"
2017 yılından bu yana Cemil Sarı ile birlikte görev yaptığını söyleyen Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Aysun Köse, "Cemil Öğretmen küçükle küçük, büyükle büyük olan bir insandı. Hepimizin hayatına dokunduğunu onu kaybedince anladık. Bizler ve öğrenciler bunun üzüntüsünü yaşıyoruz ve hala inanamıyoruz. Cemil Öğretmeninin her an kapıdan içeri gireceğini düşünüyoruz, daha şimdiden onu çok özlüyoruz. Sadece biz değil, öğrencilerimiz de çok etkilendi. Cemil Öğretmeninin kapısına duygularını yazdılar, aynı şekilde anı defteri oluşturdular. Kısacası Cemil Öğretmen hepimizin yüreğini yaktı. Ölümlerden sonra beni bu söz çok etkiler; 'Ölüm Allah’ın emri ayrılık olmasaydı' "dedi.

"Pek çok kimsenin babası, kiminin arkadaşı, kiminin dayısıydı"
Gölcük Çakabey Anadolu Lisesi Müdürü Murat Sert ise şu ifadeleri kullandı:
"Cemil Öğretmen bu okuldaki öğrencilerle 5 yıl beraberdi ancak ben kendisiyle 6 ay çalışma fırsatı buldum. Ne yazık ki 2 Ocak Pazar akşamı kalp krizi nedeniyle arkadaşımız aramızdan ayrıldı. Kendisini tanımaktan büyük onur ve gurur duydum. Öğretmenimizi erken yaştan kaybetmekten büyük üzüntü duyuyorum. Taziye mesajlarından anlıyoruz ki Cemil Öğretmen büyük küçük her kesin kalbine dokunmuş, sevgisini ve saygısını kazanmış. Çok iyi bir öğretmen, çok iyi bir idareci ve çok iyi bir arkadaştı. Herkes elinden geldiğince acıyı paylaşmak için bir şeyler yapıyor. Cemil Öğretmen çiçekleri çok seviyor diye öğrenciler onun anısına okulu çiçeklendirdi, kapısına sevgi saygı mesajları yazdılar ve anı defteri oluşturdular. Bugün bazı öğrenciler sınıflara lokum ve Yasini Şerif dağıttılar. Öğrenciler, Cemil Öğretmenin sevgisine bir karşılık vermek içi son görevlerini yapma telaşı içine düştüler. Cemil Öğretmen bu hayattan gitti ancak pek çok kimsenin babası kiminin arkadaşı, kiminin de dayısıydı. Pek çok insanın hayatında boşluk bırakarak gitti. Yeri dolmayacak nadir insanlardan biri, güler yüzü ile onu hatırlayacağız" diye konuştu.

"Ben hala bu okuldaysam onun sayesindedir"
Cemil Öğretmeni çok sevdiğini ve çok kıymet verdiğini anlatan 12. sınıf öğrencisi Furkan Erdem Hanbaba, "İlk başta Cemil Öğretmenin öldüğüne kimse inanamadı, şoka giren arkadaşlarımız oldu. Sabah uyandığımda öğrendim, tüylerim diken diken oldu, ne yapacağımı bilemedim. Kendisi ile ilişkilerimiz çok iyiydi. Ben hala bu okuldaysam onun sayesindedir, burada bulunmazdım ve beni okuldan atarlardı. Babası olmayana babalık etti. Öğretmenimi çiçekleri çok severdi, ‘çiçeklerim kırılmasın’ derdi. Biz de onun anısına bahçede çiçek ektik" şeklinde konuştu.

"Ayakkabımın yırtıldığında bana ayakkabı almıştı"
Duygularını anlatan 12. sınıf öğrencisi Hakan Dursun ise "Öyle bir adamdı ki benim ayakkabım yırtılmıştı bana ayakkabı aldı. Birçok öğrenciye mont ve pantolon aldı. Çok vefalı bir insandı bu yüzden bu kadar çok seviliyor. Vefat ettiği günden beri bu kapının önünde ilk defa ağlamadan duruyoruz. Bizim için de çok zor çünkü Cemil Öğretmen bize çok babalık yaptı. Böyle olsun istemezdik, erken yaşta gitti. Allah bahçesini, peygamberimizin yanında bir bahçe etsin inşallah" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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