Otomobil ile tramvay çarpıştı: 2 yaralı (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

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KAZA ANI TRAMVAY KAMERASINDA

İzmit´te, otomobil ile tramvayın çarpıştığı kazanın tramvay kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, sürücüsünün kırmızı ışığa rağmen durmayıp, hemzemin geçide geçtiği otomobil ile tramvayın çarpıştığı anlar yer aldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-01-04 15:08:05



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