Kartepe Belediyesi'nin ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

Kartepe Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Meclis toplantısı öncesinde açıklama yapan Başkan Kocaman, "Bir yılı geride bıraktık. Tüm insanlık zor bir dönemden geçmektedir. Mücadelemizi asla bırakmadık, bırakmayacağız. İnşallah bu hastalığın geride kaldığı bir yılı hep birlikte yaşarız. Vefat eden hemşerilerimize Allah’tan rahmet kederli ailelerine sabır, hasta olanlara da acil şifalar diliyorum. Covid tedbirlerine hassasiyetle uyulması gerekiyor. Vaka sayılarında artış görülmektedir. Dayanışma içerisinde bu zor sürecin üstesinden hep birlikte geleceğiz" dedi.

"Gençlerimizi çok seviyoruz"

Kocaman, meclis üyelerine müdür atamaları hakkında bilgi verilmesi sonrasında soru önergelerine cevap verdi. Başkan Kocaman, "Yakup Altun Stadı’nın daha aktif kullanılması amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışma yapılmaktadır. Kartepe'mizde gençlerimizi çok önemsiyoruz. Onları seviyoruz. Her daim onların yanındayız. Kartepe'mizde tüm çocuklarımızın spor yapması bizim için çok önemlidir. Spor en az matematik kadar önemlidir. Bunun içinde bizlerde gereken tüm desteği vermekteyiz" diye konuştu.

Denetim komisyonu seçildi

Meclis gündeminde yer alan Kartepe Belediyesi Denetim Komisyonu üyeliklerine; Eda Açıkyol, Selçuk Kösemen, Murat Soyer, Emine Özdemir, Hasan Bayrak seçildi. Meclis gündeminde yer alan mahalle sınırlarının düzenlenmesi, evsel katı atık bertaraf tarifeleri ek süre talebi, geçici işçi vizesi, dolu kadroda derece değişikliği, Arşiv Müdürlüğü’nün kapatılarak, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü kurulması oy birliği ile kabul edildi.

Meclis gündeminde yer alan sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi Plan ve Bütçe Komisyonuna, Emekevler, Acısu ve İbrikdere mahallelerinde askeri yasak ve güvenlik bölgesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği İmar Komisyona havale edilirken, boş kadroda unvan değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

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