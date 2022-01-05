Körfez'de yılın ilk meclisi yapıldı

Körfez Belediyesi’nde 2022’nin ilk meclisi gerçekleştirildi. 13 maddenin görüşüldüğü toplantıda, denetim komisyonunda yer alacak 2 isim de belirlendi.

Belediye meclis salonunda Başkan Şener Söğüt’ün Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 13 gündem maddesi yer aldı. Maddelerin oy birliği ile geçtiği meclis toplantısında konuşan Başkan Şener Söğüt, 2022 yılının hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak, bir çok projenin de startını verecekleri yıl olacağını belirtti.

Toplantıda ayrıca Çamlıtepe’de hayata geçirilecek olan Çamlıtepe Spor Kompleksi ve Güney Mahallesi’ndeki Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Meclisi’nin Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje kapsamında yapılması için Başkan Söğüt’e protokol yetkisi verildi. Söğüt, projelerin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hayata geçirileceğini söyledi.

Toplantıda ayrıca bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edilerek bir sonraki mecliste görüşülmesi kararlaştırıldı. Toplantıda denetim komisyonunda yer alacak isimlerde belirlendi. AK Parti’den Sinan Barış Kaya ve Mehmet Sayım ile İYİ Parti’den Reşat Sarı meclis üyeleri tarafından denetim komisyonuna seçildi.

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