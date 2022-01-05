Körfez'de çöp konteynırları temizleniyor

Körfez Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki çöp konteynırlarında temizlik çalışması yürütüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen takvim kapsamında her gün belirli noktalardaki çöp konteynırlarını yıkıyor ve daha temiz hale getiriyor. Bir evin önündeki çöp konteynırı, hazırlanan takvime göre yılda iki defa yıkanıyor. Çalışma kapsamında basınçlı su ile konteynerlerin iç, dış yüzeyleri ve çevresi temizlik personeli tarafından yıkanıyor. Yetkililer, "Temiz bir çevre için mücadele ediyoruz. Körfezlilerin sağlığı için temizlik alanında çevre mühendislerimiz ve saha personellerimiz kontrolünde çalışmalarımız devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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