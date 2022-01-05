Boş baraka alev alev yandı

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Kocaeli'de bilinmeyen bir sebeple boş barakada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, baraka ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesinde bulunan boş barakada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide bulunan baraka bilinmeyen sebeple yanmaya başladı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan barakaya müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, baraka ise kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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