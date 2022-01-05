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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Tüberküloz tedavi edilebilir bir hastalıktır"

İHA

"Tüberküloz tedavi edilebilir bir hastalıktır"

Tüberküloz (verem) hastalığı vakalarının 2020 yılında düşüşe geçtiğini söyleyen Kocaeli Tüberküloz İl Koordinatörü Dr. Ahmet Kazım Zorlu, "Tüberküloz hava yoluyla bulaşan, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır" dedi.
Tüberkülozun, 23 haftadan uzun süren öksürük, ateş, gece terlemesi, iştahsızlık, kilo kaybı, halsizlik, aşırı balgam çıkarma, balgamın kanlı gelmesi, göğüs ve sırt ağrısı, nefes darlığı ve çocuklarda kilo alamama gibi belirtilerle ortaya çıktığını söyleyen Dr. Ahmet Kazım Zorlu, "2020 yılında verem savaşı dispanserlerine kayıtlı toplam tüberküloz vaka sayısı 8 bin 925'e düşmüştür. Yüzde 57’i erkek, yüzde 43ü kadın olan vakaların, yüzde 65’i akciğer TB, yüzde 35’i akciğer dışı TB’dir. Ülkemizde yeni tespit edilen tüberküloz hasta sayısı her yıl yaklaşık yüzde 34 oranında azalmaktadır. Tüberküloz vakalarının özellikle de bulaştırıcılığı en fazla olan yayma (pozitif) akciğer tüberkülozu vakalarının (balgamında tüberküloz mikrobu tespit edilmiş vakalar) başarı ile tedavi edilmesi tüberküloz kontrolünde en önemli hususlardan birisidir" dedi.

"Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır"
Şikayetleri olan kişilerin, en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Zorlu, şu ifadeleri kullandı:
"Çocukları tüberkülozdan korumak için doğumdan 2 ay sonra BCG aşısı uygulanmaktadır. BCG aşısı aile sağlığı merkezlerinde ücretsiz olarak yapılmaktadır. Toplumu tüberkülozdan korumanın en etkili yolu ise bulaştırıcı tüberküloz hastalarının erken tanısının konulması ve en az 6 ay tedavi edilmesi ile gerçekleşir. Ülkemizde tüberküloz hastalığının teşhis ve tedavisi ücretsiz olarak yapılmaktadır. Tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan tüberküloz ilaçları, bakanlığımızca temin edilerek ücretsiz olarak hastalara Verem Savaş Dispanserlerimiz tarafından verilmektedir. Ülkemizde tüberküloz hastalarının tedavilerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla hasta odaklı Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) uygulanmaktadır. Doğrudan gözetimli tedavi uygulamasında hasta tüm tedavi süresince ilaçlarının her dozunu bir görevlinin ya da sorumlunun gözetiminde içer ve bu durum kayıt altına alınarak tedavinin başarıyla sonuçlanması sağlanır. Özetle, tüberküloz hava yoluyla bulaşan, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın, sık sık ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın, sigara içmeyin ve yanınızda içilmesine izin vermeyin, düzenli, dengeli ve sağlıklı beslenin, öksürürken veya aksırırken bir mendille ağzınızı kapatın. Erken tanı, doğru ve etkin tedavi ile kolayca tedavi edilebilir, bulaşma önlenir ve korunma sağlar"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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