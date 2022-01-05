Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, otobüse çarpan TIR'ın ön camından fırlayan Feride Koçer, eşinin kullandığı aracın altında kalarak yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Yeniyalı Mahallesi D-100 karayolu yan yol üzerinde meydana geldi. Soner Koçer yönetimindeki 06 JU 972 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Şükrü G.'nin kullandığı 41 P 0043 plakalı otobüse yandan çarptı. Emniyet kemeri takılı olmayan sürücünün eşi Feride Koçer, ön camdan fırlayarak TIR´ın altına girdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, TIR´ın altında kalan Feride Koçer´i sıkıştığı yerden kurtardı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Feride Koçer tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2022-01-05 21:48:24
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