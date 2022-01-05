Kocasının kullandığı tırın altında kaldı Tırın servis aracıyla çarpıştığı kazada ağır yaralanan kadını, itfaiye ekipleri kurtardı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kocasının kullandığı tırın ön camından fırlayan kadın aracın altında kaldı. Ağır yaralanan kadını, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, akşam saatlerinde Yeniyalı Mahallesi, Yarımca Sanayi Sitesi girişinde meydana geldi. Soner K. idaresindeki 06 JU 972 plakalı tır ile Şükrü G. idaresindeki 41 P 0043 plakalı servis otobüsü çarpıştı. Kaza sırasında tır sürücüsünün yanında olan eşi Feride K. çarpışmanın etkisiyle ön camdan fırlayarak tırın altında kaldı. Aracın altında sıkışan kadın için olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, sıkışan kadını bulunduğu yerden kurtardı. Ağır yaralanan kadın, ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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