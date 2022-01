Başiskele'ye ikinci Gençhane açılacak

Başiskele Belediyesi tarafından hayata geçirilen Altınkent Mahallesi’ndeki Gençhane’nin ardından ilçeye ikinci Gençhane açılacak.

Başiskele Belediyesi, Karadenizliler Mahallesi’nde ikinci Gençhane'yi ilçeye kazandırıyor. Açılış için gün sayan binada çalışmalarda sona gelindi. Gençhane de, gençlerin kitap okuma alışkanlıklarını kazanmaları, derslerini ve ödevlerini huzurlu bir ortamda yapabilmeleri için kütüphane ve ders çalışma alanları yer alacak. Aynı zamanda gençler, ücretsiz çay ve kahve içme imkanı da bulacak. Toplamda 350 metrekarelik Gençhane’de sinema salonu, playstation oyun ve VR sanal gerçeklik odaları, satranç, bilardo ve masa tenisi oyun alanları olacak. Kadın ve erkeklere özel ayrı ayrı mescitlerin de bulunacağı eser, bölge gençlerinin cazibe merkezi olacak.

Başiskele Belediyesi’nin Genci Ala Gençlik Modeli çalışmalarının ve hizmetlerinin gençlere ulaştırılacağı Karadenizliler Mahallesi Gençhane’nin en üst katında yer alan 100 metrekarelik sınıf eğitimlere ayrılacak. Müzik eğitimlerinden her türlü kişisel gelişim eğitimlerine kadar birçok gençlere yönelik eğitim ve seminerler uzman kişilerce verilecek.



"Binlerce gencimize büyük fayda sağlayacak"

Gençlere önem verdiğini söyleyen Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Genç ve dinamik Başiskele’mizde genç kardeşlerimin eğitimine, kültürel ve sosyal hayatına destek sağlamak için 2021 yılında Genci Ala çatısı altında yaptığımız hizmetlerimize 2022 yılında da durmaksızın devam ediyoruz. İlçemizde özellikle kardeşlerimizin istek ve talepleri doğrultusunda, kendileriyle sık sık her ortamda bir araya gelerek yaptığımız istişareler sonucunda her bir mahallemizin gelişimine ve değişimine hep birlikte katkı sağıyoruz. Karadenizliler Mahallesi’nde de gençlerimize hizmet verecek bu güzel eserimiz binlerce gencimize büyük fayda sağlayacak" dedi.

