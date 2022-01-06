Gebze'ye 140 bin ton asfalt

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında Gebze bölgesinde yaptığı çalışmalar kapsamında 140 bin ton asfalt malzeme kullandı.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2021 yılında 60 bin ton PMT yol dolgu malzemesi gerçekleştirdi ve ardından 140 bin ton sıcak asfalt serimi yaparak, yaklaşık 30 cadde ve sokağı yeniledi. Doğal nedenlerden dolayı bozulan yollara ise 20 bin ton yama asfalt kullanıldı. Yama ve kaplama çalışmalarıyla eskiyen ve yıpranan asfaltın yerine yeni asfalt uygulaması gerçekleştirerek yollarda kalite standartlarını yükselten Büyükşehir, bu doğrultuda ulaşım güvenliğini sağladı.

Çalışma kapsamında Gebze bölgesinin prestijli caddeleri de, daha konforlu ve güvenli hale getirildi. Bu doğrultuda ekipler, 18,5 kilometre uzunluğunda cadde üstyapı düzenlemesi yaptı.

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