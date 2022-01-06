ÇESK sporcularına plaket takdim edildi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün (ÇESK) onur ve ödül gecesinde başarılı sporcuları plaketle onurlandırdı.

Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen onur ve ödül gecesi, ÇESK boks, kickboks, futbol, jimnastik, halk oyunları, yüzme, karate ve basketbol takımlarının tribünü selamlaması ile başladı. Programa; Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, ÇESK Başkanı Hasan Akan ve Çayırovaspor Kulübü Başkanı Muammer Aydın’ın da katıldı.



"Gelecekte elde edeceğimiz başarılarımızı kutluyoruz"

Gecede konuşma yapan Bünyamin Çiftçi, "Bir şehrin adının duyulması sadece tabelada olmayacağını biliyoruz. Şehre kimlik kazandırmak önemli. Bu kimliği kazandırmak için Çayırova’ya hastane ve kent meydanı kazandırıyoruz, çalışmalar başladı. Bunların yanı sıra çocuklarımızın sportif alanlarda başarılı olması bizim için çok önemli. Bu yavrularımızın gelecekteki hayallerinin gerçekleşmesi adına bizler her alanda katkı sunmaya devam edeceğiz. Bizler bu başarılarımıza başarı katmaya devam edeceğiz. Dün bitti, biz geçmiş başarılarımıza destan yazmıyoruz, gelecekte elde edeceğimiz başarılarımızı kutluyoruz’’ dedi.



"Elimizden gelen gayreti gösterdik"

ÇESK Kulübü Başkanı Hasan Akan ise “Göreve geldiğimiz günden itibaren bütün branşlarda çok hızlı bir şekilde aktif olarak Türkiye ve bölge şampiyonluklarıyla elimizden gelen gayreti gösterdik. Kulübümüze hizmet yolunda bizleri desteklerini esirgemeyen Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Başarılarımızın devamı gelecek" ifadelerini kullandı.

Branş sayısını 5 ten 8’e yükselten ÇESK, 2021 yılında boks, kickboks ve basketbol takımlarını kurarken, yüzme ve karate branşlarındaki başarılarla dikkat çekti. Yüzmede Ayberk Sivri Türkiye 6'nclığı ile başarıya imza atarken, Beste Kun 202021 yılının 50 metre sırt üstü stilinde yılın en iyi derecesini elde etti. Eymen Ata, haziran ayında gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonasında 50 metre serbest ve kelebek stilde en iyi Türkiye derecesi elde etti.

ÇESK karate takımı sporcuları bugüne kadar kulübe 27 kupa kazandırırken, sporcular 152 altın, 146 gümüş ve 192 bronz madalya elde etti. Finlandiya’da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonasında milli formayla 7'nci olma başarısı gösteren Batıkan Gökbulak başta Çayırova ve Kocaeli olmak üzere tüm ülkeyi gururlandırdı.

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