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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evinde silahla vurulmuş halde bulundu

İHA

Evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Kocaeli'de bir kadın, evinde silahla vurulmuş halde yaralı bulundu. Göğsünden vurulduğu belirlenen yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Olay, Başiskele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan Galip Erenoğlu Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, site sakinleri silah sesi duyunca 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri belirtilen dairede kanlar içinde yerde yatan bir kadın buldu. Göğsünden yaralandığı tespit edilen kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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