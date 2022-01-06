Otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü

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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde otomobilin motor kısmında çıkan yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Yangın, Başiskele ilçesi D130 Karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü E.M. 41 GB 618 plakalı Citroen marka otomobili ile hareket edeceği esnada aracın motor kısmında yangın çıktı. Durumu fark eden E.M., aracından inerek çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Çevredeki vatandaşlar, yangın tüpü ile yangını kısa sürede söndürdü. Tedbir amacıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta kontrollerde bulunarak olay yerinden ayrıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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