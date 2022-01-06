Kılıçdaroğlu: "CHP'yi eleştireceksiniz, eleştirin" CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de iş insanlarıyla bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılıçdaroğlu: "CHP'yi eleştireceksiniz, eleştirin" CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de iş insanlarıyla bir araya geldi

İHA

Kılıçdaroğlu: "CHP'yi eleştireceksiniz, eleştirin" CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de iş insanlarıyla bir araya geldi

Kocaeli'de iş insanları ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'yi eleştireceksiniz, eleştirin. Hazır bulmuşken genel başkanı burada, istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Sizin elinize 'Şu soruları genel başkana sorun' diye kağıt vermiyoruz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli Sanayici ve İş Adamları Derneği üyeleriyle Başiskele ilçesindeki otelde bir araya geldi.
Sorunların çözümü için dört ayaklı strateji belirlediklerini, bunlardan bazılarının can ve mal güvenliği olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, insanların endişe duyduğu bir ülkede büyüme olmayacağını kaydetti. Kılıçdaroğlu, "Yapılması gereken önce demokratik standartlarımızı Avrupa Birliği düzeyine çıkarmaktır. İster Avrupa Birliği deyin ister Güney Kore deyin ister Kanada deyin. Demokrasisi gelişmiş bir ülke hızla büyür ve kalkınır. Yapmamız gereken birinci ayak budur. Bunu yaptığınız zaman göreceksiniz hızla büyüyeceğiz, üretim yapacağız. Üreten Türkiye dediğimiz kavrama yaşam kazandıracağız. Türkiye'yi her alanda üreten bir ülke haline getireceğiz. Katma değeri yüksek ürünler üreten ülkeler Dünya'da söz sahibidir" diye konuştu.
İş dünyasına da değinen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Planlama yapmadan bankadan kredi aldınız, ne zaman nasıl ödeyeceksiniz? Bunların hepsi planlamayla olur. Evde de planlama olur. Her hanede planlama olur. Nasıl olur da koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde planlama olmaz? Nasıl olur da planlama kapatılır? Kapatıldı. Ama kimsenin itiraz ettiği yok, zaten sorunumuz da o. Niye kapatıldı Devlet Planlama Teşkilatı? En nitelikli beyinlerin gittiği, en nitelikli insanların çalıştığı ve geleceğimizi planlayan, kaynaklarımızın en sağlıklı nerelere harcanması gerektiğini planlayan bu beyinler nerelere gitti? Tamamı yok edildi. Demek ki bizim güçlü bir sosyal devlete ihtiyacımız var"

"Dünya hızla gelişiyor"
Belirledikleri stratejinin dördüncü ayağının sürdürülebilirlik olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, dünyanın hızla geliştiğini, hızla büyüdüğünü söyleyerek, "Biz o değişen dünyaya ayak uydurmak zorundayız. Demokrasi kavramı değişiyor, üretim kavramı değişiyor. Eskiden 'salt demokrasi' derdik, şimdi katılımcı demokrasiden söz etmeye başladık. Daha güçlü bir demokrasi, aldığımız temel kararları halka sormak ve halktan aldığımız yetkilerle o kararları hayata geçirebilmek gibi çalışmalar yapıyoruz ya da yapmalıyız. Böyle olması lazım. Sürdürülebilirliğin anahtarı da liyakattir, devlette liyakattir. Nitelikli insanların devlette çalışmasıdır. Devletin sürekli kendisini değişen dünyaya uygun olarak liyakatli insanlar aracılığıyla yenilemesidir. Bu olduğu takdirde Türkiye süratle büyür" şeklinde konuştu.

"CHP'yi eleştireceksiniz, eleştirin"
Kılıçdaroğlu, toplantının da önemine değinerek, "Ülkenin iyi gitmediğini, iyi yönetilmediğini siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Bu darboğazdan Türkiye çıkar mı? Elbette çıkar, niye çıkmasın? Dar boğazdan nasıl çıkar? Soracaksınız, ben cevabını vereceğim. Samimi olarak. CHP'yi eleştireceksiniz, eleştirin. Hazır bulmuşken genel başkanı burada, istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Sizin elinize 'Şu soruları genel başkana sorun' diye kağıt vermiyoruz. Neyi düşünüyorsanız rahatlıkla sorabilirsiniz" diyerek, iş insanlarının sorularını cevaplandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki süreçte daha büyük zamlar gelecek
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki süreçte daha büyük zamlar ...
Kocaeli’de 397 hak sahibi tapularına kavuştu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz: “Gaz, yağ, benzin kuyruklarını hatırlamayan bu gençlik, bir sonraki kuşakta da Gebze’de imar sorunlarını hatırlamayacak”
YEREL HABERLER Kocaeli’de 397 hak sahibi tapularına kavuştu Gebze ...
Otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü
YEREL HABERLER Otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından ...
Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Gergerlioğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Evinde silahla vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Evinde silahla vurulmuş halde bulundu
17 yıl önce öldürülen 2 iş insanın katili yakalandı (3)
YEREL HABERLER 17 yıl önce öldürülen 2 iş insanın katili yakalandı ...
17 yıl önceki çifte cinayetin zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER 17 yıl önceki çifte cinayetin zanlısı tutuklandı
İYİ Partili üyeden, AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler
YEREL HABERLER İYİ Partili üyeden, AK Parti seçmenine ağza ...
Başkan Özlü, çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Özlü, çalışmaları yerinde inceledi
Sanayi Mahallesi'nde yol genişletme çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER Sanayi Mahallesi'nde yol genişletme çalışmaları ...
ÇESK sporcularına plaket takdim edildi
YEREL HABERLER ÇESK sporcularına plaket takdim edildi
Kartepe Altunhisar, Gazi ve Ballıca'da yol konforu arttırıldı
YEREL HABERLER Kartepe Altunhisar, Gazi ve Ballıca'da yol konforu ...
Türkiye'de bir ilk, asitsiz kağıt üretimine kenevirli çözüm Sanayi mirası müzede yurt dışından elde edilen asitsiz kağıtlar üretiliyor Kenevirden elde edilen asitsiz kağıtlar ile tarihi eserler restore ediliyor
YEREL HABERLER Türkiye'de bir ilk, asitsiz kağıt üretimine kenevirli ...
17 yıl önce öldürülen 2 iş insanın katili yakalandı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER 17 yıl önce öldürülen 2 iş insanın katili yakalandı ...
16 yıl önce öldürülen 2 iş insanın katili yakalandı
YEREL HABERLER 16 yıl önce öldürülen 2 iş insanın katili yakalandı
Başkan Büyükgöz, temizlik görevlileri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz, temizlik görevlileri ile bir araya ...
Okulda geri dönüşüm atağı
YEREL HABERLER Okulda geri dönüşüm atağı
Çifte cinayetin 17 yıllık zanlısı FETÖ’cü çıktı
YEREL HABERLER Çifte cinayetin 17 yıllık zanlısı FETÖ’cü çıktı
Başkan Kocaman, emekli personele teşekkür etti
YEREL HABERLER Başkan Kocaman, emekli personele teşekkür etti
Gebze'ye 140 bin ton asfalt
YEREL HABERLER Gebze'ye 140 bin ton asfalt
Başiskele'ye ikinci Gençhane açılacak
YEREL HABERLER Başiskele'ye ikinci Gençhane açılacak
Başkan Kocaman, motosiklet kulübünü ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Kocaman, motosiklet kulübünü ağırladı
Binanın giriş katında çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Binanın giriş katında çıkan yangın korkuttu
TEM’de bariyere çarpan otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER TEM’de bariyere çarpan otomobil ile hafif ticari araç ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.