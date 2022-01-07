Kartepe Belediyesi, Sıfır Atık Belgesi aldı

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Kartepe Belediyesi, çevre çalışmaları kapsamında "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında Kartepe Belediyesi sıfır atık yönetmeliğini hizmet binasında uygulaması sonrasında Sıfır Atık Belgesi aldı. Belge, Kocaeli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından verildi. Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Geri dönüşüm, atıkların kaynağında ayrıştırılması, sıfır atık konularında farkındalığın artırılması ile birlikte çevre bilincinin oluşması ve proje çalışmalarının devamlılığı, uyum ve uygulama çalışmalarının tamamlanması sonucu Kocaeli Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden temel seviyede Sıfır Atık Belgesi ve İlçe Sıfır Atık Belgemizi aldık. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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