Başkan Özlü’den Kocaelispor’a destek ziyareti

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Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaelispor’un Başiskele’de yaptığı antrenman öncesi ziyarette bulundu.

Ligin 19. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Kocaelispor, dün Başiskele’nin Sepetlipınar Mahallesi’nde bulunan Edis Spor Kompleksi’nde yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Başkan Yasin Özlü de, ilçede antrenman yapan takımı yalnız bırakmadı. Bir tepsi baklava ile antrenmanı ziyaret eden Başkan Özlü, teknik ekibe ve futbolculara tatlı ikram etti. Yapılan ziyarette Başkan Özlü, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun’a, yönetimine, teknik ekibe ve futbolculara başarılar diledi.

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