Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, otobüse çarpan TIR'daki Feride Koçer, yola fırladı. Koçer, eşinin kullandığı TIR´ın altında kalıp yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, önceki akşam saatlerinde Yeniyalı Mahallesi D-100 kara yolu yan yolda meydana geldi. Soner Koçer yönetimindeki 06 JU 972 plakalı TIR, ara sokaktan çıktığı sırada Şükrü G. yönetimindeki 41 P 0043 plakalı otobüse yandan çarptı. Koçer´in emniyet kemeri takılı olmayan yanındaki eşi Feride Koçer, ön camdan fırladı. Koçer, eşinin kullandığı TIR´ın altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, yapılan çalışmayla Feride Koçer´i sıkıştığı yerden kurtardı. Koçer, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ara sokaktan çıkan TIR'ın otobüse çarptığı, yola fırlayan Feride Koçer'in aracın altında kaldığı görülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2022-01-07 10:04:50
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